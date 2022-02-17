封區｜耀平樓、滿和樓發現多宗初確診　延長圍封一日至周五

東涌滿東邨滿和樓昨日圍封檢測，政府今午表示，昨日的圍封檢測行動中發現68宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮。鑑於滿和樓具有極高感染風險，決定將限制與檢測宣告行動延長至明天(18日)，以免病毒進一步擴散。



馬鞍山耀安邨耀平樓昨日（16日）下午一時起圍封檢測，政府發言人指，行動中發現54宗初步確診及3宗檢測結果不確定個案，決定延長圍封大廈至明日（18日），預計下午一時完成行動。



54宗初陽及3宗檢測結果不確定 政府形容情況令人憂慮

政府發言人表示，耀安邨耀平樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日的圍封檢測行動中發現54宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果為不確定的個案，形容情況令人憂慮，故延長圍封至2月18日，以免病毒進一步擴散。

政府指，延長圍封下，目標是在明日下午約一時完成行動，受檢人士要連同昨日在本次宣告行動下進行的檢測一共兩次檢測，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

2.3至2.16曾身處耀平樓超過兩小時 周五或之前需強檢

政府發言人說，2月3日至2月16日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，亦須在2月18日或之前接受強制檢測。如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。