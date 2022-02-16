封區｜上水清河邨清朗樓延長圍封一日　逾30宗初陽及一宗不確定

上水清河邨清朗樓昨日 （15日）出現初步陽性個案，污水樣本亦呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，當局決定圍封檢測。經過一日的強制檢測後，政府發言人表示，在行動中發現超過30宗初步陽性及一宗結果不確定的個案，決定延長圍封行動一日，目標明天約中午12時完成。清朗樓居民需要再次接受強制檢測。



▼2月15日 上水清河邨清朗樓圍封檢測▼



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政府發言人表示，清河邨清朗樓在昨日圍封檢測行動中，發現超過30宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，形容情況令人憂慮，故延長圍封至周四（17日），以免病毒進一步擴散。

政府昨晚7時起，圍封清河邨清朗樓，居民須留在其處所並接受強制檢測，至今日再延長圍封時間，現時目標為在明日約中午12時完成行動。居民需要一共完成兩次檢測，直至所有受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

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2月2日至15日曾身處清朗樓超過兩小時人士須強檢

政府發言人呼籲，圍封期間不在家的居民如常回到清朗樓，而任何於2月2日至2月15日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，須在2月17日或之前接受強制檢測。

任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。