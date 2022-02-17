今起香港經港珠澳大橋赴澳須檢測待行　等足6小時　旅客斥時間長

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今（17日）宣布，自早上6時起，從香港經港珠澳大橋赴澳旅客，須在港珠澳大橋口岸等候新冠病毒核酸檢測結果，需時約6小時。

有在港升學的澳門學生表示，不清楚新安排，但認為措施合理；另有學生認為政府安排須改善。有計劃前往珠海的市民指出，若搶不到前往珠海的港珠澳大橋穿梭巴士（「金巴」）車票，也會改經澳門前往珠海。

撰文：姚超雯



有計劃前往珠海的市民在港珠澳大橋口岸等候搶退票。（姚超雯攝）

蔣先生︰要在這麼小的空間長時間等候不合理

20歲的黃先生是在港升學的澳門學生，今經由澳門政府安排穿梭巴士返澳。他指，自己不知道，即使持有24小時核酸檢測陰性證明，也須在口岸另做檢測，並等候結果才能放行，「不清楚，惟有等。明白政府的做法，但有點麻煩。」他表示，對於其他前往澳門的旅客來說，措施可能有點倉卒，或會耽誤酒店預約時間。

同樣經澳門政府安排返澳的蔣先生則表示，自己知道政府最新安排，但認為澳門政府的安排欠理想，「程序可快一點，要一班學生在這麼小的空間，長時間等候是不合理的做法。」

有買不到「金巴」車票的市民在港珠澳大橋香港口岸等待，希望能即時在網上購票系統「執雞」，買到別人退回的車票。等待搶票的安小姐說：「搶不到車票就到澳門，即使要等6小時才有檢測結果也要去。」她指，自己從年初三開始，每日留意網上購票和退票情況，一直買不到票。即使澳門新增檢測待行安排，也寧願在口岸等待先到澳門，隔離14天後再經澳門轉往珠海。

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