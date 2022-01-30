周一起恢復珠海出發回港易及來港易　經港珠澳大橋抵港可免檢疫

政府今日（30日）公布，由於廣東省珠海市香洲區現已不再列於「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區」名單中，故在1月31日起，符合「回港易」或「來港易」計劃所有指明條件的人士，按有關計劃從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港時，可獲豁免強制檢疫。



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早前珠海曾出現Omicron確診個案，港府曾宣布，珠海市香洲區將被列入「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區」。由於港珠澳大橋珠海口岸位於珠海市香洲區內，故任何人士從珠海口岸過關、經港珠澳大橋來港，都不能透過「回港易」或「來港易」計劃，而獲得在港免強制檢疫的安排。

1月31日零時起恢復預約申請

不過，政府今日再宣布，由於香洲區現已不再列於「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區」名單中，因此有關人士從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港時，將可獲豁免強制檢疫。上述兩個計劃的網上預約系統，亦將由1月31日零時起恢復接受從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港的預約申請。

發言人提醒，成功透過「回港易」及「來港易」計劃入境香港的人士，抵港後仍須在指定日期進行核酸檢測。