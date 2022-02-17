增6116宗確診再創新高　醫管局籲院舍盡責　不應拒絕接走長者

第五波疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日（17日）在疫情記者會中表示，今日新增6116宗確診，數字再創新高，另截至今日早上初步確診已達6300宗。

另外，再多19間安老院舍爆疫，另有6961位人士正接受家居檢疫，當中包括3163個家庭。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞亦指，收到急症室職員反映，有安老院舍將長者送到急症室後，即使長者適合返回院舍亦拒絕接走，變相嚴重增加醫療負擔及感染風險，「呼籲安老院舍營運者要以大局為重，同我哋合作，唔好拒絕接收返依啲長者」。



張竹君表示，今日新增6116宗確診，確診數字再創新高，初步確診達6300宗。6116個確診個案當中，9個為輸入個宗，6107宗為本地個案，當中3366宗為疑似Omicron，35宗為疑似Delta，另有43宗個案未能確定。

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張竹君又提到，今日有6300個初步陽性個案，但衛生防護中心公共衛生化驗所直至昨日，收到3800份樣本有待覆檢確認結果，即有部份樣本仍未送到化驗所覆檢，呼籲私人化驗所儘快將樣本送至公共衛生化驗所化驗。

另外，衛生署正跟進19間安老院舍有院友或工作人員出現確診個案，暫時有6961人需接受家居檢疫，當中包括3163個家庭。

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何婉霞於記者會上指出，有急症室職員反映，指有安老院舍將長者送到急症室求診，但經醫生評估長者適合返回院舍後，安老院舍卻拒絕接走，令長者要留在醫院，變相嚴重加重醫療負擔。

她提到，長者長期留院會增加感染風險，「希望佢哋體諒在戶外等緊嘅依班長者嘅情況」，呼籲安老院舍營運者要以大局為重，「同我哋合作，唔好拒絕接收返依啲長者」。重申有困難時，醫管局外展同事及相關部門亦會提供援助。

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