患者急症室外寒風中苦候　地盤工心酸號召送棉被　醫生憂增風險

近日新增確診個案飆升，每日添收以千計患者，多間公立醫院急症室逼爆，不少患者需在露天隔離區等候入院，隨著下雨天及冷鋒相繼來襲，有熱心地盤工不忍大批等候人士要在戶外忍受寒風冷雨，計劃發動「送暖行動」，號召同業捐贈新舊棉被，送到醫院為患者禦寒，直言「見到（醫院）畫面覺得好震撼……無話80歲，18歲都頂唔順」，冀小市民也可略盡綿力。

但有醫生擔心此舉增加交叉感染風險，建議求診人士可事先準備好禦寒衣物及食物，而醫管局應盡快解決分流及入院安排，疏導戶外等候人流。



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近日不少確診患者，包括長者及小童，均要在公立醫院的戶外隔離區等候入院。從事地盤工作的陳先生表示，見到患者在戶外苦等的畫面感到心酸，坦言「見到都覺得凍，唔病都變病啦，無話80歲，18歲都頂唔順」，有感要「做啲嘢」支援，故今日在多個地盤群組發動「送暖行動」，號召同業有被捐被、有車出車，把禦寒棉被送到患者手上。他說，與朋友暫時有三部車可出動，正籌集棉被，希望盡快成事，把物資送到醫院。

此外，有Facebook專頁引述明愛醫院急症室醫生表示，他們幾乎每天都要在戶外工作，呼籲民眾向明愛醫院捐贈物資，例如衣服、被毯及保暖器等。

但是，明愛醫院澄清，沒有作出任何徵集物資的呼籲，亦已備有足夠的禦寒被服提供給病人保暖。醫院衷心感謝各界熱心人士對在急症室等侯病人的關注，醫護人員正竭盡所能照顧有需要的病人。

醫生憂增交叉感染風險

呼吸系統專科醫生梁子超認為，現階段最重要是疏導人流，例如利用遙距方法，把不同患者分流到不同隔離設施，有需要時增加社區治療設施，較安排患者在戶外帆布床等候更有效，亦建議求診人士可事前準備好禦寒衣物及食物。

他稱，即使市民送贈物資，無助解決醫院患者滯留問題，但可能影響醫護工作，亦增加送贈者與患者交叉感染風險，希望盡量減少有關跨家庭接觸，也相信醫院會準備足夠禦寒物資給患者。

初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

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