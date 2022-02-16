圖片故事｜這是香港醫院　擔架、帳篷、焦急的患者與奮力的醫護

露天停車場，放滿一個個帳篷，甚至無帳篷遮擋的一張張病床、一個個擔架。在寒風中，這些病床上的人要蓋上保暖錫紙，口罩遮擋不了他們焦急無奈的表情。誰會想到，這是近兩日香港各間公立醫院急症室外的情景。

全港有超過1.2萬名感染新冠病毒的人，未能入院治療，更多的是自我檢測陽性的未能正式確診者，當局呼籲病況嚴重的人才去醫院急症室。《香港01》記者連日走訪多間醫院急症室，難以估計，當明日寒風冷雨到來時，醫院外會是怎樣的狼狽。



香港01攝影記者：張浩維、鄭子峰、羅君豪、李澤彤、廖雁雄、余俊亮、盧翊銘



▼2月16日 明愛醫院近急症室的露天空地放滿病人▼



2月16日的明愛醫院露天臨時等候區，放置了十多張病床，躺着的主要是長者，部份人要蓋上保暖氈。（張浩維攝）

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深水埗明愛醫院急症室旁邊的露天停車場仍然搭了一排帳篷、設置隔離區，至少有40位患者躺在病床上等候，當中以長者居多。該處風勢頗大，不少人蓋被、亦披上羽絨及保暖鋁紙。有數名患者有照顧者陪伴在側，有照顧者在旁邊的椅子上休息，眉頭緊皺、難以放鬆。

視察期間，見到有不少等候的人等到睡着，偶爾亦聽到小朋友的哭鬧聲。

位於的明愛醫院，在急症室旁的小巷以帳篷及隔板設置隔離區，目測小巷連同急症室大門外的位置，

▼2月16日 明愛醫院近急症室的露天空地有不少病人等候▼



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訪客停車場等候人士不用臥床 有家長抱孩子呆等

而在急症室對面的訪客停車場，設置20多個帳篷，每個帳篷內均放置椅子供等候人士使用，亦有些等候人士坐在露天位置的椅子上。停車場中心則放有醫護人員用的物資及儀器。在這區等候的病人較少，但年齡層較廣，有長者、亦有小孩，而且大多行動自如，不用在病床上等候。惟等候需時，有些在場人士坐在椅子上睡着。

等候者中不乏由家長陪同到場的年幼兒童，現場所見，有家長抱着熟睡的孩子在露天位置坐、披着毛巾被等候。有目測年約3、4歲的女童，等候期間情緒略有波動，要由父母安撫；亦有頭上貼着「退熱貼」的女童，坐在媽媽腿上，用手機看影片打發時間。另有同為約3、4歲的小朋友由母親及外傭陪同到場。

▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼



在位於元朗的博愛醫院，院方在院內露天位置亦搭設帳篷，帳篷旁邊有為數不少需要臥床的患者，部份患者的照顧者則坐在病床旁的椅子，陪患者在露天地方繼續等候。現場亦有數名穿上保護衣的醫護人員照顧在場人士。而在露天位置的不遠處，另有一個不用臥床的患者隔離等候區。

▼2月16日 威爾斯親王醫院架設了帳篷安置病人▼



另外，在沙田的威爾斯親王醫院，院方在戶外設置了大批紅色帳篷，現場見到有長者在照顧者陪同，在帳篷內等候。現場亦見到有女童在等候，她的頭部綁着裹着冰袋的毛巾，估計女童有發燒，借此降溫。

▼2月16日 廣華醫院設置急症室臨時等候區▼



而位於油麻地的廣華醫院，今日才在醫院門外的空地，設置多個帳篷作隔離區。在帳篷搭好之前，有患者被屏風及水碼圍着。

▼2月16日 伊利沙伯醫院情況▼



伊利沙伯醫院設置的帳篷，帳篷上貼了字句，標明帳篷內坐的是由消防處救護車送院、並正等候分流的病人。這些帳篷內均放有四張椅子，每張椅子間亦有隔開一定距離。

▼2月16日 聯合醫院病人在臨時帳幕內等候▼



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位於觀塘的聯合醫院，或因現時院內有擴建工程，能設置隔離區的地方不多，在行人道路旁，院方設置了一個較大型的帳幕，三名在內的患者仍然臥在擔架上，未知是否尚待轉移到病床。而在其他行人路段，亦見到有些臥床的病人。

▼2月16日 瑪嘉烈醫院停車場設置帳幕讓病人等候▼



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在茘景的瑪嘉烈醫院，今日亦在停車場位置設置隔離區，區內有約十個帳篷，但似乎設置工仍在進行中。

▼2月16日 將軍澳醫院架設臨時等候區▼



而將軍澳醫院，亦在急症室在以往救護車停泊的位置設置了隔離區， 並以水碼進一步隔開等候者及其他到訪醫院的人，在現場亦見到有家長抱着孩子在帳篷中等候。

▼2月15日 明愛醫院急症在露天空地搭起帳篷安置病人▼

