病人醫院瑟縮帳篷等病床如第三世界　林鄭今晤地產商增隔離酒店

新冠病毒疫情大爆發，令政府措手不及，患者人數超出醫療系統負荷，無法入院確診者衝向急症室，有醫院因而需在露天地方「僭建」病房，有視察過的官員形容情況如第三世界。更甚是仍有約一萬名病人要留在家「養病」，帶有播毒風險，致使不少家庭全家中招，甚至波及左右鄰里。



2月15日深夜，明愛醫院急症室外的臨時等候區，有家長抱着小朋友在帳篷內休息，同時有病人在寒風中瑟縮等候。（李澤彤攝）

政府正籌建「方艙醫院」，又會將部份新落成公屋轉為隔離設施，但都不是一朝一日可成。特首林鄭月娥昨日（15日）表示，正物色更多整幢的酒店，作為隔離確診病人設施，以彌補病床不足。據了解，林鄭今日約晤地產發展商商議，尋求企業將旗下酒店供政府安置患者。

▼2月15日 明愛醫院急症在露天空地搭起帳篷安置病人▼



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《香港01》日前以簡單分析，將確診及初步確診總人數，扣除已康復出院人數、死亡人數、仍留院病人，得出仍有至少一萬人在社區未能入院，醫院管理局上周也不諱言有數千名病人等入院，而昨日仍屬初步確診的5,400人當然也無份，兩個數字加起來，定必過萬。

港大醫學院的「本地個案的即時有效繁殖率」數據。

社區又有多少隱形病人？記者昨向一些專家請教過，均無法作出估算。根據港大醫學院的「本地個案的即時有效繁殖率」，最新已由1月初的6，跌至本月初的4，代表一位病人傳給4人，相當於前年中第三波疫情最高峰時，但當其時單日最多個案才149宗。以過去14天累計10,854宗推算，患者數目相當驚人。

2月15日下午，明愛醫院急症室外的臨時等候區，病人就這樣睡在露天的病床，長者更要添保溫氈，醫護人員悉心照料。（余俊亮攝)

現時自行檢測陽性病人，需求提交唾液樣本予衞生署覆核才作準，市面樣本瓶一個難求，不少人衝急症室「求救」；同時獲得認可確診的病人在家煎熬，也有不少人闖急症爭取入院治療。多間醫院在靠近急症室的露天空地，擺放帳幕作臨時病房，其中元朗博愛醫院急症室外昨日（15日）所見，最少逾20人躺在病床上或坐在膠櫈上等候，部份人需蓋上毛氈保暖；明愛醫院戶外隔離區，坐着、躺臥的病人有老有嫩，等候檢測結果或入院機會。有官員曾到醫院視察，對情況感到詫異，形容如景況如第三世界，必須盡快解決。

▼2月15日 多間醫院急症室爆棚 部份病人安置在空地▼



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特首林鄭月娥決定先向酒店埋手，找更多可整幢作為隔離確診病人設施，以解決病人留在住所問題。她昨日指出，目前已有八、九間酒店作密切接觸者檢疫用途，由於家居檢疫已上了軌道，所以這些酒店會逐漸轉為社區隔離設施，但數量仍不足夠，政府不會一間一間酒店商討，而是會與酒店業界共同制訂一個可以提供數千至一萬個酒店房間的方案，「我會親自與酒店業，應該會在明日，展開探討這合作方案。」

據了解，本地不少酒店其實是地產發展商擁有，林鄭月娥今日將約晤有關人士商議，尋求他們與政府達成合作方案。

▼2月15日 政府公布粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓列作隔離設施▼



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旅遊業促進會總幹事崔定邦透露，現時供入境人士檢疫的酒店的入住率僅2至3成，即可隨時供應最少7,000間房供病人隔離。立法會旅遊界議員姚柏良則估計，從業員未必負責最前線的工作，相信政府若提供支援，可吸引酒店業界參與。

▼北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）▼

