封區｜石硤尾邨美薈樓污水樣本陽性　兼有住戶初步確診須圍封強檢

本港疫情極為嚴峻，政府今日（17日）作出限制與檢測宣告，晚上7時起圍封深水埗石硤尾邨美薈樓，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有人完成檢測，並持有結果才可離開其處所。政府目標是在周五（18日）約中午十二時完成此行動。



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政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上七時起限制在深水埗石硤尾邨美薈樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚11時30分前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府亦會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。

政府發言人表示，近日出現曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，另外上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定根據第599J章按防疫需要，就相關區域作出限制與檢測宣告。