疫情｜孕婦一家三口確診　1歲子兩度發高燒　嘆居家隔離指引混亂

第五波疫情嚴峻，社區陸續出現兒童長者染疫後不治個案，過去兩周更有近一成患者屬於6歲或以下兒童，令家長更擔心家中孩子意外中招。懷孕四個月、現時育有一名1歲兒子的Coco表示，自己本月初感到不適，本以為只是普通感冒，後來因丈夫家屬確診，經檢測下發現一家三口同告染疫，兒子更一度高燒兩日，令他們十分擔心，「呢刻冇事，我唔知佢下一刻會唔會突然有咩事發生」。她提到一家居家隔離多天，至今仍無手帶提供，認為當局安排混亂，她指雖然考慮過明日自行到指定診所求醫，但相信難以預約到抗疫的士，因而卻步。



Coco與兒子於本月11號收到政府給予的快速檢套裝，經檢測後發現同樣中招。（受訪者提供圖片）

現時懷孕四個月，育有一名1歲的兒子的Coco於本月初開始出現咳嗽及喉嚨痛等病徵，因初時並不嚴重，故沒有特別為意，惟當天晚上兒子和丈夫也開始有病徵，兒子更發高燒，服藥才一度退燒。惟至翌日深夜，兒子突然再度發高燒，「我當時都有諗過如果唔退，就帶佢睇急症，但再食完藥之後又退咗，見佢精神、活動力都幾好」。

數天後，丈夫家人便通知Coco一家指他們確診，故丈夫先行到檢測站進行檢測，終在本月10號確診，而Coco和兒子則在11號使用政府給予的快速檢測套裝後，發現同樣中招。Coco憶述，政府當初得悉他們的親戚確診後，通知他們作為密切接觸者，需要居家隔離14天，又指是由上次接觸親戚的日子算起，「我覺得好奇怪，因為佢打過嚟嗰陣已經就嚟夠14日，得返幾日，加上政府冇畀手帶我哋」。

居家隔離多日仍未獲派手帶

當證實一家確診後，政府再次通知他們需要作14天隔離，惟這次同樣沒有提供手帶，「無手帶嘅居家隔離？唔係個個都會安分守己留喺屋企，如果啲人出咗去，咪會傳染人」。Coco又提到，雖然政府常常指兒童、孕婦和長者是高危人士，惟她曾致電居家抗疫計劃24小時熱線求助時指，家中有小童及孕婦確診，應怎樣處理時，獲職員回覆指，若感到十分不適，可以致電999，又形容表示現時確診人數眾多，要視乎危急情況安排送醫治療。Coco坦言，理解目前公院病床需求大，惟認為當局能提供更清晰的居家隔離指引，如高危人士中招時可以怎樣處理以及如何舒緩病情，讓他們不用一直苦等。

Coco表示，在自己病情最嚴重時曾服用藥物舒緩狀況，「大家認知孕婦唔可以食藥，但我嗰日真係好辛苦好攰，低燒緊，就食咗兩粒必理痛，我都唔係好肯定食唔食得，好怕會影響到肚入面嘅BB，但唔食又唔得，都係博一博」。（受訪者提供圖片）

冒險服藥舒緩病情：好怕影響到肚入面嘅BB

Coco表示，在自己病情最嚴重時曾服用藥物，「大家認知孕婦唔可以食藥，但我嗰日真係好辛苦好攰，低燒緊，就食咗兩粒必理痛，我都唔係好肯定食唔食得，好怕會影響到肚入面嘅BB，但唔食又唔得，都係博一博」。日前，醫管局曾派員致電詢問Coco一家情況，「我先生就追問我哋要等到幾時，佢哋話陽性隔離14日之後再Check，如果結果係陰性，就代表冇事可以出街」。她對此安排感到不滿，形容整個確診過程中猶如被放棄，「陰性咗就close file？真係完全好咗？會唔會影響到肚入面嘅BB，小朋友會唔會有咩後遺症」。Coco指希望，政府能安排曾確診人士接受一次身體檢查，讓他們了解身體的回復程度。

對於近日政府安排初步確診者可到指定診所求醫，她則表示也曾經考慮過自行前往指定診所，「但我可以坐咩車去，如果坐巴士去咪等於周圍播毒？」她預計即使抗疫的士啟用後，亦難以預約，指定診所現場人流亦較多，故暫時決定留在家中觀望各人身體狀況。

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