家居檢疫大廈｜共1612幢　元朗區最多　貝沙灣、太古城上榜

第五波疫情持續擴散失控，檢疫設施飽和後，部份人需要在家居檢疫。衞生署本周四（13日）晚上更新家居檢疫大廈名單，單日新增97幢，合共有1,612個住所上榜，當中元朗區繼續成為18區之冠，共有226幢住宅大廈；其次則為沙田，共有185幢大廈有住戶居家檢疫。至於今日新增的大廈數量，元朗區及沙田區同樣為最多兩區，周四的名單新增19幢及13幢。此外，新增的大廈亦包括太古城、貝沙灣、德福花園等。



▼2月17日 新增家居檢疫大廈名單▼



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根據衞生防護中心最新的家居檢疫大廈名單，周四單日新增97幢大廈，共有1,612幢上榜，較周三的1,651幢少，反映部分大廈的檢疫期限已滿。上述大廈有住戶為密切或次密切接觸者，分別需要家居檢疫隔離14或4日。

以全港18區劃分，繼續以元朗區佔最多，共有226幢大廈上榜，周四新增的19幢大廈，其位置分布廣泛，散落多條村屋以及公共屋邨。當中包括水蕉老圍、大井圍、崇正新村、盛屋村；天水圍的天頌苑、天麗苑、天悅邨等。另有多個私人屋苑新增上榜，包括錦綉花園H段及L段、尚悅·嶺第2座、尚城第6座、新時代廣場M3座等。

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其次則是沙田，共有185幢大廈上榜，周四共新增13幢大廈，不少為馬鞍山的私人屋苑，包括迎濤灣、富輝花園、新港城；公共屋邨亦有美林邨、美田邨、新翠邨、新田圍邨、沙角邨等。

至於其他地區，雖然港島新增的大廈，較九龍及新界少，但亦有中產屋苑或私人樓宇上榜，包括香港10大屋苑的太古城燕宮閣、南區背山面海的豪宅貝沙灣8期第6座等。此外，愛琴海岸第五座、德福花園U1座、位於尖沙咀的香港基督教青年會亦上榜。

▼2月17日 明愛醫院急症室外臨時加開病床景況▼

