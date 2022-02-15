家居檢疫大廈｜共1556幢　寶馬山恆景上榜　大澳亦有人檢疫

第五波疫情持續擴散，檢疫設施爆滿後，部份人需要在家居檢疫。衞生署周一（14日）晚上更新家居檢疫大廈名單，一共有1,556個住所上榜，當中沙田超逾元朗，成為18區之冠，共有207幢住宅大廈，較周日再增35幢；其次則為元朗，共有183幢大廈有住戶居家檢疫，較前一日再增7幢。

在上榜的住所中，寶馬山雲景道的恆景榜上有名；另一個東區中產屋苑康怡花園繼之前H座已有人居家檢疫，D座亦上榜；黃埔花園金柏苑第1座同樣上榜。

另外，位於佛光街15號的理大學生宿舍、九龍城區的入境事務處主任宿舍C-D 座，以及北區的上水紀律部隊宿舍C 座，同樣榜上有名。



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根據衞生防護中心最新的家居檢疫大廈名單，周一共有1,556幢大廈上榜，較周日（13日）多133幢。上述大廈有住戶為密切或次密切接觸者，分別需要家居檢疫隔離14或4日。

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沙田區207幢上榜反超前元朗區

以全港18區劃分，之前以元朗區佔最多，不過排第二的沙田區終「反超前」，一共有207幢上榜，較周日的172幢再增35幢。沙田區中，有住戶檢疫的大廈分布廣泛，散落不同公共屋邨及私人屋苑，新上榜的包括沙田第一城第四十八座、金獅花園二期金貴閣、顯徑邨顯富樓、名家匯2座、富安花園第5座等。

其次則是元朗，周一有183幢上榜，較周日再增7幢，當中包括御豪山莊第十一座、尚豪庭、朗晴居第一座、新時代廣場第二座等。

另外，觀塘及北區各分別增10及11個住所上榜，前者包括多個屋邨，例如平田邨平美樓、順天邨天權樓、鯉魚門邨鯉興樓；後者則有麗晶花園3座、碧湖花園第2座，以及上水紀律部隊宿舍C座等。

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郊遊熱點的大澳，同樣榜上有名。（資料圖片）

理大佛光街學生宿舍有人檢疫

至於其他地區，九龍城區有位於佛光街的理大學生宿舍、入境事務處主任宿舍C-D 座，以及中產屋苑黃埔花園金柏苑第1座；東區則有位處豪宅地段寶馬山的雲景道43-49號恆景、北角城市花園第13座，以及康怡花園D座等。另外，離島區新上榜的有大澳太平街，不過未提到具體位址。