家居檢疫大廈｜共1423幢　名城、嵐山多座有人檢疫　重慶大廈上榜

第五波疫情持續擴散失控，檢疫設施飽和後，部份人需要在家居檢疫。衞生署周日（13日）晚上更新家居檢疫大廈名單，一共有1,423個住所上榜，當中元朗繼續成為18區之冠，共有176幢住宅大廈，較昨日再增11幢；其次則為沙田，共有172幢大廈有住戶居家檢疫，較前一日再增30幢。

在上榜的住所中，大圍名城除了早前已上榜的第一座，再新增第三及五座；另外名城2期盛薈第三座亦上榜。大埔區方面，嵐山除了第一座上榜，亦再多第5及7座。此外，有不少劏房及少數族裔居住的重慶大廈Ｂ座，同樣榜上有名。



根據衞生防護中心最新的家居檢疫大廈名單，周日共有1,423幢大廈上榜，較周六（12日）多237幢。上述大廈有住戶為密切或次密切接觸者，分別需要家居檢疫隔離14或4日。

+ 141

以全港18區劃分，繼續以元朗區佔最多，共有176幢上榜，較周六的165幢再增11幢。元朗區中，有住戶檢疫的大廈分布廣泛，散落多條村屋以及公共屋邨，當中包括元崗村、水邊村、木橋頭村；另有多個私人屋苑新增上榜，包括Park Yoho峻巒1A第10A座、時景花園、文惠苑等。

▼2月13日 限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼



+ 8

其次則是沙田，周日有172幢上榜，較周六再增30幢，當中顯徑邨增4幢樓，包括顯富樓、顯德樓、顯沛樓、顯運樓；另外在入伙前曾用作檢疫用途的駿洋邨，當中駿逸樓亦榜上有名。此外，大圍的中產屋苑名城，亦有多座再上榜。除了之前已在榜上的第一座，周日再新增第三及五座；名城2期盛薈第三座亦上榜。

至於其他地區，有多個中產屋苑上榜，大埔嵐山除了第一座，亦再新增第五及七座；位於港島大坑光明臺第１座亦榜上有名。另外，有不少少數族裔居住，劏房林立的重慶大廈Ｂ座，同樣有住客檢疫。

除了屋苑，新上榜的亦有酒店，包括尖沙咀的龍堡國際、銅鑼灣的香港紫亭酒店。另外，位於尖沙咀的香港基督教青年會同樣榜上有名。