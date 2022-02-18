樹仁大學宿舍推三大措施　劃專屬樓層供初確宿生、派快速測試包

第五波疫情持續，並殺入校園，多間大學師生染疫。樹仁大學常務副校監胡懷中向全體師生發信，指至今已有300多位學生決定遷離宿舍，但不會強制或鼓勵其他宿生退宿，同時推行三大措施保障師生，包括在宿舍舍堂內劃出專屬樓層，供初期確診的在宿學生使用。



樹仁大學在宿舍舍堂內劃出專屬樓層，供初期確診的在宿學生使用。（資料圖片）

300宿生已遷離宿舍

胡懷中在信中表示，至今已有300多位學生決定遷離宿舍，但了解各人居家環境及狀況不盡相同，繼續留在宿舍可能對家人及自身的處境和健康更有保障，故尊重學生的選擇，不會強制或鼓勵宿生退宿。

有鑑於每日確診及初步確診人數不斷上升，社會資源及公營醫療系統不堪負荷，樹仁大學將推行三大措施，包括再次啟動抗疫協調小組，負責就初步確診及確診的在宿師生聯絡政府部門跟進，提供醫療及心理等多方面支援、及時發放訊息，統籌校園衛生清理等工作；向有需要的留宿學生提供快速測試包；以及在宿舍舍堂內劃出專屬樓層，供初期確診的在宿學生使用。

胡懷中表示，劃出專屬樓層是為了在醫療建議許可情況時，初步確診在宿學生在等候政府隔離安排期間，作暫代自我隔離用途，此樓層的衛生清潔會頻密嚴謹，入住學生應遵照有關使用設施規定。

初步確診求援懶人包：現階段指定診所專為已確診並出現病徵患者而設，籲無病徵患者可致電為初步確診患者設立的電話熱線1836115。（香港01美術製圖）

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