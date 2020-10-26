樹仁獲撥4000萬設實驗室　2022年擬辦應用數據科學學士並申SSSDP

香港樹仁大學隨著研究院綜合大樓的落成，開始增設數碼化及科技相關課程。該校早前獲捐贈及撥款合共4,000萬元，本學年新增大數據、虛擬實境及社交機械人及數碼生活實驗室，並成立應用數據科學系。校方計劃分別於2021及2022學年開辦兩個新學士課程，分別為新聞及傳播學系的媒體設計與虛擬實景科技課程，以及應用數據科學系的應用數據科學課程，預計各招生40人。 應用數據科學系系主任梁永熾表示，本港金融及銀行等行業渴求數據科學人才，就業出路多，對課程獲當局「開綠燈」的具信心。他指，新課程招生文理科背景不拘，若報名人數眾多時，具有理科背景的學生會較有優勢。

樹仁大學獲捐贈及撥款合共4,000萬元，本學年新增大數據、虛擬實境及社交機械人及數碼生活實驗室，並成立應用數據科學系。（李澤彤攝）

將增設3個實驗室支援數碼科技 明年率先辦媒體設計與虛擬實境課程

樹仁大學獲愛訊集團捐款及教資會轄下研究資助局撥款，合共斥資4,000萬元在研究院綜合大樓增設大數據實驗室、虛擬實境（VR）實驗室及社交機械人及數碼生活實驗室。該3個實驗室目前主要支援其他學系開辦與數碼科技相關的科目，例如商業區塊鏈、物聯網、營銷數碼分析、數據新聞及擴增實境新聞等科目。

該校今年開辦的金融科技（榮譽）商學士課程，而新聞及傳播學系將於2021年9月，開辦媒體設計與虛擬實境科技（榮譽）文學士課程，預料屆時兩個均會使用實驗室設備授課及學習。

計劃22/23學年辦應用數據科學（榮譽）科學學士

該校於今學年起開設應用數據科學系，其中計劃於2022/2023學年開辦應用數據科學（榮譽）科學學士課程，目前已向教育局提交建議書，預計招生40人，學費會與現時的樹仁本科生學費一致，亦會申請加入指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）。現時樹仁學士學位課程學費每年72,190元，SSSDP資助方面，2021/22學年每名入讀實驗室為本的學生，每年可獲達7.68萬元資助；入讀非實驗室為本的學生，每年可獲達4.41萬元資助。

梁永熾表示，報讀新課程學生的文理科背景不拘，若報名人數眾多時，具有理科背景的學生會較有優勢。（李澤彤攝）

梁永熾：本港缺乏數據分析人才 料畢業生不愁就業

此外新辦的應用數據科學系課程，將由中大新傳學院退休教授梁永熾出任系主任，他表示，根據資料，近年有大量學生有意入讀數據科學課程，然而大學聯招（JUPAS）及自資界別提供的學位不多，因此課程有發展潛力。另一方面，他發現本港缺乏數據分析人才，本地金融業、銀行業及傳媒界等，均求才若渴，由此預計未來畢業生不愁就業機會。

談及招生方面，梁永熾表示，學生的文理科背景不拘，若報名人數眾多時，具有理科背景的學生會較有優勢。他續指新課程目標，不只希望學生能學懂操作專業軟件或者「只係take orders」，同時希望能訓練其創業思維，讓他們在踏足社會後，能看準商機。

他形容，本港其他院校的類似課程大多重視商業化應用，而樹仁則會聚焦人文科學。

盂蘭勝會虛擬博物館將於2022年夏季啟用



協理學術副校長（大學研究）陳蒨直言，樹仁並非要循科學課程方向發展，而是推動「數碼人文」研究，以數碼科技協助人文科學研究和展示研究成果。該校研究辦公室正籌劃不同的數碼人文研究，她以自己的研究項目「三個潮籍盂蘭勝會：研究、傳承與推廣」為例，利用數碼化技術建立一個網上盂蘭勝會虛擬博物館，在2022年夏季啟用時，將會是香港首個虛擬非物質文化遺產博物館。

新傳系系主任李家文亦計劃進行「葉問詠春」武術傳承研究，透過虛擬實境科技記錄和展示該項非物質文化遺產，她相信，新設的三個實驗室能大幅提升研究質素，並以創新方式呈現研究成果，實現知識轉移。助理教授袁文貞則獲研資局撥款進行2年研究，開發與辨析讀寫障礙症相關的手機應用程式。