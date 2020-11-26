QS 2021亞洲大學排名　港大跌出三甲　樹仁續成本港唯一上榜私校

院校排名機構Quacquarelli Symonds（QS）今日（26日）公布2021年亞洲大學排名，其中香港大學較去年下跌一位，失落三甲席位只排「梗頸四」。2020年排名第四的北京清華大學，最新躍升兩位至亞洲第二，新加坡國立大學則蟬聯榜首。 香港樹仁大學於去年首度躋身上述排名，今年繼續成為唯一上榜的香港私立院校，排名更躍升至第301至350名。樹仁常務副校監胡懷中對排名躍升感到欣喜，他認為證明創校校長鍾期榮和校監胡鴻烈期望透過辦學推行「仁者教育」的道路正確。

QS 2021亞洲大學排名中，香港樹仁大學躍升至第301至350名。（資料圖片）

QS亞洲大學排名根據11項指標評分，包括學術聲譽（30%）、僱主聲譽（20%）、論文引用數（10%）及國際研究網絡（10%）等，2021年排名共有634間亞洲院校上榜。

香港院校表現方面，最新排名中共有9間本港大學上榜，當中香港大學失落三甲席位，最新排第4名。香港科技大學維持排第8名，香港中文大學則下跌3位，最新排第13名。

去年首度上榜的樹仁大學，去年排第401至450名，最新躍升至第301至350名。常務副校監胡懷中回應時表示，對排名躍升感到欣喜，由此證明創校校長鍾期榮和校監胡鴻烈期望透過辦學推行「仁者教育」的道路正確。他又說，很高興樹仁在教學質素的堅持再次獲國際學術界的認同和肯定，有賴師生在教學、研究上不斷努力。

其他亞洲院校表現方面，新加坡院校包辦三甲席位其中之二，第二名則由北京清華大學奪得。