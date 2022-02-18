疫情｜醫院急症室露天病人清零難　醫管局：善心人士勿再送來物資

第五波疫情持續惡化，今日（18日）新增3,629宗確診個案，另有7,600宗初步陽性個案。醫院隔離病床使用量已達9成， 已是可接收病人的上限。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，近日多間醫院在室外設臨時帳篷，讓未入院的病人在該處等候，但現時天氣愈來愈冷，醫院今日會在醫院內所有可用空間、或醫院以外的室內場地，安排病人在室內等候，目標在今日內完成。



何婉霞又指，九龍區有個別急症室情況仍然非常嚴峻，急症室求診人次居高不下，醫院盡力安排病人到室內等候，清空室外等候區，隨即有大量病人經救護車送到急症室，當中不少是長者。她又呼籲善心人士勿再送物資到公立醫院，「我哋有足夠抗疫物資、藥物、禦寒衣物。」



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天氣寒冷擔心病人室外等候 目標今日內全部移入室內

何婉霞表示，公立醫院的隔離病床使用率已達九成，已是隔離病床接收病人的上限。而近日多間醫院在急症室外，均設有臨時帳篷，讓未入院的病人等候。由於天氣愈來愈冷，當局會由今日起，陸續騰空醫院室內地方轉為病人等候區，如員工後勤房間、門診等候區、走廊、或其他所有可用空間，當局亦可能安排醫院以外的室內場地成為病人等候區。

何表示，相關工作非常困難，醫院室內的空間原來已經很擠迫，但更擔心留在戶外病人，特別是未來數日天氣會愈來愈冷，尤為擔心他們的身體狀況。她表示，無論如何困難，當局都會盡所有全力，目標在今日之內將所有病人安排返入室內。

另外，醫院近日會陸續將穩定病人由醫院送去北大嶼山醫院香港感染控制中心、亞洲國際博覽館及竹篙灣社區隔離設施，希望盼騰出更多醫院病床去接收病人。

何婉霞指，今日內會將所有病人轉回室內等候。

九龍區個別急症室情況嚴峻 求診人次居高不下

何提到，九龍區有個別急症室情況仍然非常嚴峻，急症室求診人次居高不下，在醫院好盡力安排入室內等候、清空室外等候區後，又有大量病人經救護車送到急症室。何續指，這些病人中，有很多來自院舍。何表示，長者的身體狀況差、年紀大，急症室會盡力照顧，但現時輪候入院時間很長，希望病人理解體諒。

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醫院加強外展 助長者回院舍騰空病床

至於在醫院內已康復、身體狀況好的長者，醫院會安排他們回安老院舍，何表示希望院舍合作、共同解決困難，令醫院可騰空病床予有需要病人。當區會加強外展醫療隊，支援在安老院舍的病人、並了解職員的問題再作支援，社署亦有指引、及安排防護裝備給院舍，讓院舍安心讓長者回院舍。何亦表示，明白院舍職員有困難，但希望大家著眼於長者，為長者安好，大家「手牽手同行解決情況同問題」。

另外，公立醫院已陸續縮減非緊急服務，包括一些預約手術、專科門診、及預約檢查，幅度接近五成，以騰出人手到前線抗疫。