上水屠房爆疫現86陽性個案　明有限度服務　肉商︰對售價影響不大

食環署公布，上水屠房從業員今早（18日）最新一期共約1,100個樣本化驗結果中，發現有86個呈陽性，已指示上水屠房關閉以進行全面清潔消毒，明日（19日）恢復提供有限度服務，包括拍賣及其後的屠宰程序。政府亦已與相關業界聯絡，建議增加冰鮮及冷藏豬肉食品供應。



上水屠房從業員今早（18日）最新一期共約1,100個樣本化驗結果中，發現有86個呈陽性。（資料圖片）

食環署表示，現時每星期為所有上水屠房從業員（包括屠房員工、買手及進口商員工等）進行深喉唾液檢測，今早獲悉最新一期共約1,100個樣本的化驗結果中，共有86個呈陽性。食環署已即時通知衞生防護中心，並指示上水屠房關閉以進行全面清潔消毒，化驗結果呈陽性人士及其密切接觸者不得進入。

港府聯絡業界 建議增冰鮮及冷藏豬肉食品供應

上水屠房暫停今日的活豬屠宰程序，日常的活豬拍賣會改以其他形式進行，業界已獲知會，可安排將豬隻運到荃灣屠房屠宰。荃灣屠房今日稍後也會進行清潔消毒，食環署亦會採取特別措施，盡快為進入荃灣屠房的人士安排病毒檢測。

豬肉商指3,000隻活豬無法明早應市

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，原本上水屠房今日有3000隻活豬供應，將於明日應市，但因拍賣活動暫停，料明早無法出售，但估計如沒有進一步延長停運，最快明早拍賣，下午可再推售；又指「一日半日缺貨」對售價影響暫時不大。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，上水屠房有千多名從業員，已建議關閉及安排清洗，呼籲患者及其密切接觸者留在家中。