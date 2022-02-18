疫情｜明愛醫院陸續將病人送入室內　醫管局目標今日戶外「清零」

第五波疫情令公營醫療負荷大增，多間公立醫院近日都需要在戶外放置確診者，醫院局管局亦多番承認情況不理想。記者下午（18日）到明愛醫院視察，輪候情況與近日相若，戶外病人以多張被及保暖鋁紙保暖，院方亦有燃點暖爐讓病人取暖。

醫管局今日於疫情記者會上指會將急症室外等候的病人送到室內等候，目標今日內完成。明愛醫院於下午4時40分左右開始將病人送到老人科日間醫院。



記者下午到明愛醫院急症室外視察，輪侯情況與昨日（18日）相若，急症室門外有約30-40張病床供需臥床病人使用，而急症室旁邊小巷及訪客停車場，則分別設有15及15個可容納2至3人的帳篷讓人等候。

今日氣溫約16度，不少病人都蓋上三至四張被以及保暖鋁紙保暖。亦有工作人員在帳篷間貼上保暖鋁紙，以助擋風。

早前新世界集團送出多部暖爐予有需要病人使用，但據現場職員所指，該批暖爐「唔夠保暖」，所以換上另一種銀色暖爐放於臨時隔離區中，而由新世界集團送出的暖爐已被運走。

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明愛醫院於普通科門診會在傍晚辦公時間過後，騰出空間安置在戶外等候急症。約4時40分，開始有病人陸續被送到老人科日間醫院。

不時會有病人家屬到場送物資，有家屬運送物資後用電話與隔離區的家人聊天。劉先生及太太到明愛醫院打算送物資給親人，劉太太指收到老人院通知，其家人昨日早上被送到明愛醫院，擔心天氣寒冷所以打算送保暖衣物及食物給他，唯工作人員指未能找到他們的親人，劉先生及太太打算再到有已少量等候病人被送往的老人科日間醫院尋找。