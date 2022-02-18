徵皇后山邨作隔離憂社區播疫　議員：另有20萬呎地皮可建臨時醫院

港府早前宣布徵用粉嶺皇后山邨第1座和第7座未入伙公屋作隔離檢疫設施，引發邨內新入伙住戶及附近屋苑居民恐慌，有區議員提出反建議，指北區一個私人土地業主，願意免費借出面積約20萬尺的土地作興建亞博方艙或武漢火神山等形式的臨時醫院的用途，期望政府能夠進一步研究可行性，減低徵用皇后山邨後對2萬居民的影響。



徵用皇后山邨勢影響附近2萬名居民生活

北區區議員羅庭德表示，行政長官林鄭月娥於今月15日宣佈徵用粉嶺皇后山邨第一及第七座公屋作隔離中心，接收新冠病毒確診者，消息曝光後隨即引起大量皇后山邨準租戶及鄰近山麗苑準業主的擔憂，擔心Omicron新型變種病毒傳染力強勁，臨時徵調作隔離檢疫的公屋選址太接近民居及學校，大部份社區、交通設施與隔離中心重疊，連同鄰近山麗苑居民，兩座公屋共2,000個單位會有播疫風險，勢影響超過2萬名居民生活。

政府曾以皇后山與駿洋邨作類比，但羅反駁皇后山邨共有5座樓居民相繼收到鎖匙及入伙居住，故皇后山邨並非如港府聲稱的「未入伙公屋」，加上參考徵用駿洋邨長達9個月至1年個案作例子，徵用皇后山邨作為隔離中心會延長基層上樓時間，尢其在疫下經濟環境向下，勢加重基層居民經濟負擔，促請政府擱置徵用皇后山邨，改用其他選址。

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業主願借出土地興建亞博方艙或武漢火神山

羅議員提出反建議，經物色不同土地後，與北區一個位於鄉郊的私人土地負責人取得共識，願意為特區政府免費提供場地,連同國家醫療資源的支援，即時興建亞博方艙或武漢火神山等形式的臨時醫院，為本港提供短期新增病床及醫療設施。該地位於上水梧桐河旁邊，面積約20萬尺，屬已平整土地，原本土地用途大部份為G/IC「政府、機構或社區」地帶，有上蓋構築物，有基本500A電力設備及食水供應，切合興建臨時隔離檢疫中心的要求，促請政府能夠進一步研究相關場地興建臨時醫院的可行性，急市民所急，擱置徵用皇后山邨的決定，減低徵用皇后山邨後對附近居民的影響。