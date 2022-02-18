荃灣街市、大成街街巿等5個食環街市涉確診個案　提早關閉清潔

近日新冠肺炎疫情持續惡化，不少確診個案涉及街市，更遍布多區。食物環境衞生署今日（18日）宣布，有5個街市因與確診個案有關連，於今日下午7時提早關閉，涉事街市包括荃灣街市、大成街街巿、官涌街市、海防道臨時街市及西貢街巿。部份街市明日（19日）將全日關閉進行清潔消毒，料最快可於本月20日重開。



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荃灣街市、大成街街巿、官涌街市周六不營業 料周日重開

食環署表示，因應有確診個案與荃灣街市、大成街街巿和官涌街市有關連，為審慎起見，三個街巿將於今日下午七時關閉，明日（19日）不會營業，進行清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

涉及確診者的工作範圍，食環署表示已即時安排清潔及消毒，在深層清潔消毒工作進行期間，署方人員亦會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，並要求街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。此外，食環署亦會安排在街市附近範圍清洗街道。

署方續指，會與街巿檔戶保持聯絡，要求他們盡快前往社區檢測中心接受免費檢測，並於街市重開前取得陰性結果，預計街市最快本月20日可重開。

黃大仙大成街街市今日將提早一小時於下午7時關閉，並於明日（19日）全日關閉。(資料圖片)

海防道臨時街市及西貢街巿現初確診個案

另外，因海防道臨時街市及西貢街巿各與一宗初步確診個案有關，今日下午7時提早關閉。

食環署在街市提早關閉後，會於患者工作範圍、街市公用地方及設施等進行清潔消毒工作，並會要求街巿檔戶合作，清潔消毒攤檔。署方另會在街巿外圍及附近街道進行清洗消毒。而曾與該初步確診者相關的街巿檔戶，亦會被要求接受病毒檢測。