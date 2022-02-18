疫情｜林鄭月娥：將用澳門模式全民強制檢測　每人2至3次　不封城

第五波新冠肺炎疫情愈演愈烈，《香港01》日前報道政府將推行全民檢測。特首林鄭月娥今日（18日）傍晚宣布會押後原訂3月27日的第六屆特首選舉至5月8日，當中新投票日的考慮因素之一是疫情發展，並首度公布正制定全民強制檢測方案，不過需要一段時間才可發揮效能，估計疫情2至3個月內才可穩定。



她表示會「檢測每一個人」，採用澳門及內地模式，做2至3次檢測，但不會封城。



▼2.18 首間社區隔離酒店投入運作▼



+ 3

昨仍稱「正考慮」全民強制檢測

林鄭月娥昨日（17日）被問到全民檢測時表示，核酸檢測是一個必須的手段，因為要「早發現」，然後可以「早隔離」、「早治療」，月底的檢測量可達30萬次，但形容採樣員數量限制，所以向中央提出了具體要求。她續指，有了相關檢測能力後，「一個全港性、全民的病毒檢測是我們現正考慮的一個方案。」

由政制局局長曾國衞負責

問到全民強制檢測的詳情，林鄭月娥表示，正認真制定，相關行動非常龐大、複雜，由政制及內地事務局局長曾國衞負責。她續稱，全民強制檢測並不一定需要封城，強調並無計劃封城。另外，檢測並不止一次，可以參考澳門經驗，為全澳60多萬人檢測兩次，又或內地部份城市檢測三次。

她又指，如分區推行全民檢測，並不能保證所有人都出外檢測，例如每次圍封行動都有約10%無外出，現時正計劃利用身份證推行全民強制檢測。

+ 4

中央協助興建方艙醫院隔離病人

林鄭月娥又指，檢測後即使成功早發現個案，如未能做到早隔離，都並非好方法，故正盡快增加隔離設施，包括竹篙灣增加3,000多個單位、3座公屋改造後亦多約3000單位，酒店業亦提供約2萬間酒店房，即合共2.6至2.7萬房間；而且中央正協助興建方艙醫院。

▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼



+ 2

擬按身份證安排全民檢測三次

《香港01》日前報道，港府擬與內地商討，爭取在下月初，替全港750萬市民逐步實施三次全民檢測，方法是按香港人身份證編號去劃分檢測日期，初步計劃是一周七日內，便檢測完750萬人，並連續檢測三周，務求在3月底徹底檢驗全港絕大多數患者送往隔離處所，避免香港走入全面封城之困境。

有消息指，建議方案是強制性，倘若市民不依時檢測且無合理解釋，或會觸犯衛生法例，老弱病等不便人士，政府正計劃派人上門採樣。由於涉及大量採樣人手及檢測設備，港府初步傾向請求內地當局派出大量採樣人士來港協助採樣，同時把每天近百萬計的樣本，即時送回深圳即日化驗，務求每日可處理逾100萬港人的檢測結果。

▼2.18 屈臣氏門市發售新冠病毒檢測包▼

