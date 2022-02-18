疫情｜政府多部門有員工染疫　港鐵增14員工感染未影響服務

港鐵公司周五（18日）共有十四宗員工及承辦商人員初步確診新冠病毒，當中包括南昌站及上環站的車站員工；及九龍塘站、恆安站、金鐘站及西營盤站、西九龍站工作的承辦商清潔人員。



其餘七人分別隸屬於鐵道車輛維修部、基建維修部、人力資源管理部和TraxComm及一宗是設施維修部承辦商人員。另外有十八宗快速測試結果呈陽性的員工及承辦商人員個案。港鐵表示現時服務未受影響。



食物環境衞生署今日有一名管工初步確診2019冠狀病毒病，該名員工於食環署位於花園街123號A花園街市政大廈八樓的辦事處上班，最後上班日期為二月十五日。



香港郵政今日一名郵務主任及一名郵務員初步確診2019冠狀病毒病。分別於深水埗郵政局工作及曾於彩明郵政局及順利郵政局值勤。深水埗郵政局、彩明郵政局及順利郵政局於週五至21日關閉。



羅湖懲教所一名懲教人員初步確診2019冠狀病毒病，該名懲教人員負責探訪登記服務，最後上班日子為25日。羅湖懲教所的公務探訪服務將於19日至21日暫停。



港鐵公司周五表示有十四宗員工初步確診感染新冠病毒，當中兩人分別是南昌站及上環站的車站員工，以及四人則分別在九龍塘站、恆安站、金鐘站及西營盤站、西九龍站工作的承辦商清潔人員。有七人分別隸屬於鐵道車輛維修部、基建維修部、人力資源管理部和TraxComm及一人為設施維修部承辦商人員。

此外，有十八宗快速測試結果呈陽性的員工及承辦商人員個案，其中四人分別是美孚站、中環站、上環站和何文田站的站務員；兩人分別是錦上路站和機場站的客戶服務員；一人是洪水橋車廠的巴士車長；一人是輕鐵列車車長；六人則分別隸屬於鐵道車輛維修部、基建維修部；餘下兩宗分別是荃灣西站的承辦商客戶服務人員及恆安站的承辦商清潔人員。

上述員工現正留在家中等候衞生署進一步指示及安排，並已安排徹底清潔和消毒有關工作地點。港鐵發言人表示，列車服務現時維持正常，但假如確診人數進一步擴大，影響到日常營運的人手安排，港鐵有可能短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部份車站客務中心的服務等。

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食環署一名管工初步確診

食物環境衞生署今日有一名管工初步確診2019冠狀病毒病，該名員工於食環署位於花園街123號A花園街市政大廈八樓的辦事處上班，最後上班日期為二月十五日。工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

食環署會為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。進口商今日如欲前往食環署位於同層的食物進／出口組（香港及九龍辦事處）辦理貨物清關，可到該組位於花園街市政大廈二樓的辦事處辦理。

深水埗郵政局、彩明郵政局及順利郵政局於今日至21日關閉。

香港郵政今日一名郵務主任及一名郵務員初步確診2019冠狀病毒病。該名郵務主任於深水埗郵政局工作，最近一次上班日期為28日；該名郵務員曾於彩明郵政局及順利郵政局值勤，最近一次上班日期為24日。他們均在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。他們在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

香港郵政獲悉上述事件後，已即時安排與該兩名職員一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。深水埗郵政局、彩明郵政局及順利郵政局於今日至21日關閉。

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羅湖懲教所的公務探訪服務將於19日至21日暫停

羅湖懲教所一名懲教人員初步確診2019冠狀病毒病。該名負責探訪登記服務的懲教人員於昨日接受病毒測試，今日接獲通知初步確診，最後上班日子為25日。

懲教署已安排院所內相關職員進行病毒測試，並對相關地方進行徹底清潔及消毒。羅湖懲教所的公務探訪服務將於19日至21日暫停。

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