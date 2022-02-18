封區檢測｜石硤尾邨第21座污水樣本陽性　內地核酸檢測車首次出動

深水埗石硤尾邨第21座，晚上7點封區檢測，目標在明日（19日）約中午12時完成。內地來港支援的核酸檢測車首次出動，該車具備每日2萬人份（10混1）檢測能力，可極大滿足疫情防控常態化下大規模核酸篩查的需求。



▼2.18 「國家突發急性傳染病防控隊」檢測車石硤尾邨封區現場工作▼



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政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告 ，自晚上7時起限制在「受限區域」石硤尾邨第21座內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（19日）約中午12時完成此行動。

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懷疑石硤尾邨第21座內有隱形患者

政府發言人表示，根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。

政府發言人說，明白今次安排會為市民帶來不便，政府已安排盡快為受檢人士進行檢測，目標是爭取於明日約中午12時完成行動；若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

石硤尾邨第21座污水樣本陽性，2月18日晚圍封檢測。

未檢測者可被罰1萬元

根據今日發出的強制檢測公告，任何於2月5日至18日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月20日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。房屋署設立熱線電話2777 0280，由今晚7時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

石硤尾邨第21座2月18日晚封區檢測，內地核酸檢測車首次出動，從車上玻璃窗可看到檢測人員進行化驗工作。（廖雁雄攝）

移動核酸檢測車每日可做2萬份檢測

兩輛移動核酸檢測昨日到港，其中一輛移動P2+核酸檢測車今晚到石硤尾封區現場展開即時化驗。移動核酸檢測車此前多次出現在內地的抗疫現場，支援大規模檢測或部分城市的全民檢測需求。該車具備每日2萬人份（10混1）檢測能力，可極大滿足疫情防控常態化下大規模核酸篩查的需求。

移動核酸檢測車相當先進，其整合實驗室信息管理系統、高通量自動化樣本制備裝置系統和空氣淨化系統，內部搭載全新風P2+專用環控淨化機組、高精端檢測設備和數字化處理技術。移動檢測車還搭載新能源動力系統，只要有電的地方就能使用。應急隊伍可根據需求開往街道、社區等聚集性疫情區域進行核酸檢測。

國家衛健委副主任、國家疾病預防控制局局長王賀勝率隊赴深圳，在周四（17日）召開專家工作組會議，指導廣東省於當日派出第一批內地支援香港抗疫流行病學專家組以及移動核酸檢測車。