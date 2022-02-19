上水屠房爆疫暫關閉消毒傍晚重開　業界指不少地區今無新鮮豬肉

上水屠房爆疫，食環署昨日（18日）公布該處有86名職員在檢測中呈陽性，要即時暫停活豬屠宰程序、關閉進行消毒，今日（19日）亦只能提供有限度服務。業界指，今日大部份地區均無新鮮豬肉供應，價格未有大幅波動，着市民放心。

食環署發言人指，上水屠房在完成徹底清潔消毒後，活豬今日已經可以隨時進場，拍賣則可在下午6時後進行，屠宰服務亦恢復正常。



+ 4

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，當局昨日關閉上水屠房後，有約一千隻送往上水屠房的豬隻要轉往荃灣屠房屠宰。他續指，上水屠房佔全港逾三分之二的新鮮豬肉供應，即使有活豬已轉送荃灣屠房，屠宰量始終難及上水屠房，導致本港今日大部份地區並無活豬供應，只有小部份地區可及商戶有新鮮豬肉。

不過，許偉堅表示，今日的新鮮豬肉價格未有大幅波動，近期的零售價更有所回落，而上水屠房料今日下午5時後可重開，著市民放心。鮮肉大聯盟理事凌偉業亦表示，今日的新鮮豬肉價格未受影響，相信明日一切都會回復正常。

上水屠房爆疫，業界料新鮮豬肉明日可恢復正常供應。（歐嘉樂攝）

上水屠房料今日恢復服務 包括拍賣及屠宰程序

食物環境衞生署發言人表示，上水屠房在完成徹底清潔消毒後，活豬今日已經可以隨時進場，拍賣則可在下午6時後進行，屠宰服務亦恢復正常。

署方會繼續每星期為上水屠房從業員，包括屠房員工、買手及進口商員工等，免費安排核酸檢測，所有入場人員必須持有七日內的陰性結果證明。另外，在拍賣過程中，亦必須嚴守社交距離安排。

昨日因應事件，有活豬從上水屠房運往荃灣屠房屠宰，為審慎起見，荃灣屠房亦已進行清潔消毒。署方續指，今日開始向上水屠房及荃灣屠房的從業員派發快速測試套裝供他們每日檢測。

另外，政府發言人指昨日由內地進口本港的鮮活食品供應維持穩定，當中內地供港蔬菜供應量雖然因個別供應點需進行消毒，供應稍為回落至約67.8萬公斤，約平日供應量七成多，整體蔬菜批發價維持穩定。另外，昨日內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨量維持在平日七成左右。