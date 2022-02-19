羅致光︰院舍拒收康復長者可被警告　以戰時角度穩控疫情壓倒一切

本港第五波疫情肆虐，多名年長患者出現重症，早前有院舍更拒絕接收已康復的染疫長者。勞工及福利局局長羅致光今（19日）出席商台節目《政經星期六》時表示，患者康復後，院舍就有責任接收，社署牌照部門會負責支援及指令院舍，如院舍拒接受，社署可發出警告及會有嚴重後果。

羅致光指出，明白院舍保護裝備未到位，當局將加速協助院舍及派發防疫物資。他又引用國家主席習近平說法，形容本港進入戰時狀態，要視抗擊疫情為壓倒一切的責任。

他又呼籲，周末放假的外傭，外出時切勿違反限聚令，僱主應諒解，盡量讓外傭留在家中休息或以薪代假。



勞工及福利局局長羅致光指，當局正從速研究修改《僱傭條例》，將因強制檢疫缺勤視為病假。

羅致光今（19日）在商台節目中表示，理解有院舍防疫措施未到位而拒絕讓康復長者重返院舍，但他指出，如長者已經康復，院舍有責任接收。當局將會和社署加速協助院舍，包括仔細將有爆發的院舍分類，及分派防疫物資等。他又稱目前各人都要走多步，應以戰時角度看待，認同國家主席習近平所說，穩控疫情壓倒一切，不斷調整處理事項的優次。

他又認為，安老院舍長者接種疫苗是與時間競賽，現時只有大約25%院舍長者已接種新冠疫苗，雖然較早前上升，但仍然不理想。他承認當局在組織到院舍接種疫苗的程序，做得比較慢，將會提升接種能力。

羅︰網上眾籌助外傭交違限聚罰款可能違法

政府收緊社交距離措施後，仍有不少外傭在假日外出聚會。羅致光指，如果外傭同意，法例容許僱主以薪代假，呼籲外傭盡量在假日留在家休息。他又說，警察上周曾向17名外傭發出違反限聚令的罰單，有市民於網上發起眾籌協助外傭交罰款，他指，諮詢律政司意見後，有關行爲可能違法，妨礙政府防疫的工作。他強調，在今個周末，如繼續出現違反限聚令的現象，警方將不會發出警告，直接執法。

羅致光續說，疫情爆發後，本港外傭數量累計減少7萬人，由於菲律賓及印尼疫情嚴重，到港航班經常觸及熔斷機制。他明白外傭短缺，對本港家庭帶來困難，部份家長放棄工作，返回家中照顧子女，令本港勞動人口減少，當局會調整檢疫酒店及隔離設施數量。