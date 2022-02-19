許樹昌倡全民檢測應配合居家令　兩周内3次　家人採樣宜做足保護

林鄭月娥早前表示，政府已經準備全民檢測的方案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（19日）出席網上節目時表示，全民檢測需要配合禁足令，效果則爲最好。而家人居家隔離時，應小心分開患者及家人的活動範圍；家人如需幫忙家中其他成員「撩鼻採樣」快測時，最好佩戴好保護裝備，不要站在正前方，以免突然打噴嚏傳染。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／李澤彤攝）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（19日）出席網上節目時表示，全民檢測最好可配合居家令執行，每人在10至14天內做3次核酸檢測。他承認，衛生署現時「做唔切」檢測，樣本太多，所以已縮短覆檢程序。

他指，確診者在家隔離時，最好配戴口罩，與家人分開時間地方吃飯，用完洗手間需即消毒。等候隔離的患者，若出現氣喘、小童出現神智不清、嘔吐和昏迷，都屬於嚴重病徵，需要立即送院。如家人需要幫其他家庭成員進行「撩鼻採樣」快速測試時，最好佩戴好全套保護裝備，不應站在正前方，可稍微站開一旁，以免被採樣者突然打噴嚏而傳染。