內地專家團今到訪個案追蹤辦公室　亦與環保署等交流環境調查工作

協助本港應對第五波疫情的訪港內地流行病學專家團，今日(19日)進行第三天的香港考察行程，分別到訪衞生防護中心傳染病處轄下的個案追蹤辦公室，以及與環境保護署等部門交流，了解特區政府的環境調查工作。

食物及衞生局局長陳肇始表示，政府須與變異病毒株進行時間競賽，盡快追蹤密切接觸者及盡快進行環境調查，以遏制疫情。



內地專家團四人今早到訪位於新蒲崗的個案追蹤辦公室，了解特區政府就確診個案進行的流行病學調查及接觸者追蹤工作，專家團亦分享了內地在個案追蹤方面的經驗，衞生防護中心總監徐樂堅、傳染病處主任張竹君及首席醫生歐家榮等人亦有同行。

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專家團下午則與環保署、機電工程署和衞生署人員會面及交流。環保署向專家團介紹了病毒傳播的環境調查工作和成果，並分析本港建築物內的主要傳播途徑。機電工程署則介紹了該署在疫情期間的工作，包括為政府部門就室內通風系統的設計及運作要求提供技術意見及支援，協助制定及持續檢視指引以提高不同類別處所的室內環境空氣素質，並透過進行樣本抽查及個案調查，減低新冠病毒在室內環境的空氣傳播風險。

陳肇始表示要盡快追蹤每宗確診個案的密切接觸者以及迅速做好環境調查工作。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

陳肇始指出，面對傳播力極強的Omicron，政府須與變異病毒株進行時間競賽，盡快追蹤每宗確診個案的密切接觸者以及迅速做好環境調查工作，以遏制疫情。

訪港內地流行病學專家工作小組成員包括來自廣東省、廣州市及中山市的疫情防控專家，於2月17日抵港進行五天考察。