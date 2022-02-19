收緊防疫措施後疫情未見放緩　高拔陞：情況令人擔心

本港公立醫院系統瀕臨爆煲，昨日累計確診突破4萬多宗，醫管局行政總裁高拔陞今（19日）在港台節目《星期六問責》表示，近日確診個案維持在每日數千宗，在政府加強防疫措施後，暫時未見染疫人數有下降跡象，情況令人擔心。第五波疫情患者群組主要為兒童及長者，醫療系統正面對前所未有的壓力，但由於危重症比例依然較少，目前有需要的病人都能照顧到。



醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片／張浩維攝）

高拔陞表示，確診個案在過去幾天上升很快，在農曆年前已擔憂出現這種情況。政府加強防疫措施後，暫時未見疫情放緩，整體情況令人擔心。不過由於大部分Omicron病人屬輕症、情況穩定，或沒有病徵，重症及死亡率少於1%。

幾日來病床使用率均達九成，他形容是遇到「前所未有的壓力」。但由於重危病人不多，使用深切治療部的病人比例少，目前仍能應付急症人手及病床量。不過由於Omicron轉變快，如果持續每日數千個案增長下，長時間會對系統造成影響，將無法預測，不少確診者仍希望到醫院治療，醫管局正積極騰出空間，或會減低非緊急服務。

他指，第五波多小朋友及長者病人。兒童感染的壓力來自隔離設施，兒童病房使用率達6成左右，有不少兒童病情不嚴重，主要是父母想有地方隔離治療，或已一家人都感染，家中環境不適合隔離，相信社區隔離設施、工商界提供酒店隔離等都會有幫助。另外，最近社署、衛生署及外展隊正與各老人院溝通，希望可以因應個別的院舍環境配合，讓病徵輕微的長者回到院舍隔離。

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他表示近日見到醫院戶外的等候情況，感到難受，「過意唔去，都見到同事盡最大努力。」他指，要避免再次出現大批人士戶外等候的情況，要全港市民配合及支持。政府要詳細研究檢測的方案，需要有後續的配套。如果市民純粹做了檢測，仍要做源頭處理，減少見面及社交接觸才可以控制疫情。

2月18日晚上11點，明愛醫院室外滯留的病人成功「清零」。



過去3日，近2千多人到指定診所求診，他相信熱線及指定診所的設立可以支援到在家等候的輕症患者。政府目標可以隔離到所有確診的人，但一些短期内無法等到安排、又知道自己可痊愈的患者，病徵消退後10日其實已清到病毒、不帶傳染性，自行檢測陰性可不用再隔離。