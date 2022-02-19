疫情｜旺角街頭人潮「清零」　朗豪坊扶手電梯一望到底　彷如空城

新冠肺炎疫情嚴峻，近一星期本港的確診患者數以千計，多間公立醫院人流眾多，患者太多，醫院未能即時接收下，不少患者需在寒風下街頭睡著等待。港府近日實行嚴謹的限聚令措施，溫度突然的急降下，僅得10度、寒風凜冽加上風雨飄搖的周末晚上，一向熱鬧、Busking歌手聚集唱歌的旺角街頭，顯得異常寂靜。晚上8時，西洋菜南街頭、「波鞋街」之稱的花園街等，如天黑閉門的小市鎮一樣，從未如此的寂靜過。



《香港01》記者今日（19日）晚上到旺角多個熱點視察，一向藥房臨立，人流眾多的西洋菜街逾7成商店已提早關門、部份更已張貼多張招租啟示。（廖雁雄攝）

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新冠肺炎疫情嚴峻，近一星期本港的確診患者數以千計。港府近日實行嚴謹的限聚令措施，除了只限二人聚集外，食肆於晚上6時起禁堂食，15種娛樂場所、美容院等停業，6種行業質暫定暫停營業至下周四（24日）。

《香港01》記者今日（19日）晚上到旺角多個熱點視察，一向人流眾多的西洋菜街，有超過七成商店已提早關門，部份更已張貼多張招租啟示，較一個月前的情況還要嚴重。一路西走到女人街，兩邊的排檔已收起，多所小型食店亦因人流少、不得堂食下提早關門，寒風下熱鬧不再、燈光已滅。

唯有波鞋街的一個新建商場，梯間僅見少量市民在避雨、僅一兩雙小情侶難得短聚吃輕食，一向繁華的鬧市區，難得一見的嚴寒。晚上大約9時，記者走得不少年輕人的聚集點朗豪坊，幾乎整個商場內的商店已經休息，數個市民獨自留在閒逛，但想要購物的，只能留在白天。

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