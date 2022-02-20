疫情．2.20｜確診個案累計52830宗　啟德社區隔離設施動工

本港今日（20日）新增6067宗確診個案，絕大部分為本地感染，並再多14人病逝，衞生防護中心傳染病處主任張竹君，呈報個案趨勢仍向上升，本港確診個案暴增至52,830宗。



▼跨部門聯合執法行動打擊違反防疫規例行為▼



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【23:57】跨部門聯合執法行動打擊違反防疫規例行為，當局公布昨日及今日採取嚴厲執法行動。

警務處截至今日下午六時，向71名在公眾地方涉嫌違反2人限聚令人士發出定額罰款通知書；警方亦向582名沒有妥善佩戴口罩的人士發出定額罰款通知書，他們涉嫌違反「口罩令」。

勞工處向九名外傭及一名外傭發出違限聚令及口罩令罰款通知書；康文署向四名涉嫌違反口罩令的人士發出定額罰款通知書；民政事務總署牌照處巡查了32個由其簽發牌照並以餐飲、酒吧及麻將耍樂為主要服務的會址，向場地負責人發出七次口頭勸喻及警告。

食環署向違反潔淨罪行的人士發出合共9張定額罰款通知書，並在灣仔糖街及維多利亞公園附近撿取四批小販棄置物品（包括熟食及煮食工具），合共約75公斤，亦向違反《食物業規例》（第132X章）食肆經營者提出3宗檢控。

【23:09】五波新冠肺炎疫情下，接連有醫護人員確診。醫管局周日（20日）晚上公布，博愛醫院的內科及老人科病房日前先後有兩名男病人確診，之後經接觸追蹤調查後，發現再多20名病人受感染，年紀最大的達96歲，另有10員工初步確診，即合共32人受感染。醫管局指，全部病人及員工情況穩定，該病房已暫停接收新症。

【22:57】第五波疫情愈演愈烈，確診人數持續上升，醫院不勝負荷，大批患者無法即時入院。政府周日（20日）晚上表示，明日（21日，星期一）起為尚待入院或隔離設施的人士，提供進一步支援，包括陸續向他們派發電子手環和抗疫物資包，並提供健康監測、感染控制指引、生活安排、棄置垃圾等具體建議。政府又呼籲，較具規模的企業及機構，可考慮向其受感染員工提供支援。

【22:26】第五波新冠肺炎持續蔓延，隔離設施爆滿後，多名密切接觸者需留檢疫。政府周日（20日）晚上公布的家居檢疫大廈名單，一共有2,087座大廈上榜，當中至少54幢新上榜，包括大埔白石角逸瓏灣I第2座、新都城3期都會豪庭第一座、京士柏的爵士花園。

▼2月20日強制檢測公告詳情▼



【22:13】第五波疫情失控，本港今（20日）新增6,067宗確診個案。食衞局今晚公布，最新強檢大廈名單共新增21幢，以葵青區及沙田區各佔3幢為最多。有個私人住宅或屋苑上榜，當中青衣灝景灣曾於上周一（14日）上榜。

【21:52】本港疫情持續惡化，至今逾萬名確診病人未有入院。食物及衞生局今日（20日）公布確診隔離出院標準。確診以核酸檢測陽性作實，即自行快速抗原測試陽性並不列作個案。以確診第7日，或是接受檢測或接收樣本第8天，如檢測結果呈陰性便可離開隔離設施回家，但需再留家至少7日，在第14日檢試再呈陰性，視作康復可自由離開家居；如一直在家等待安排至第14日的檢測呈陰性，安排也是一樣。第14日檢試可採用快速抗原測試，毋須再進行核酸檢測。

當局明日（21日）開始會陸續向尚待入院人士派發電子手環和抗疫物資包，並向他們提供健康監測、感染控制指引、生活安排、棄置垃圾等具體建議。

港府日前宣布修改準則，政府會容計在家中已等候14天、一直未被隔離的患者，在快速測試呈陰性後，可被視為「無傳播風險」，自由離開家居。(政府「添馬台」FB專頁圖片)

【21:40】港鐵公布，截至晚上6時，共收到48宗員工及承辦商人員初步確診個案，當中35宗為快速測試結果呈陽性。港鐵指，其中13宗經核酸測試發現的個案，分別涉及站務、維修及後勤員工，以及承辦商清潔、保安及後勤的人員；至於35宗快速測試發現的個案，則分別涉及站務、鐵路及巴士車務、維修、保安的員工，以及承辦商清潔及車站承辦商的人員。

港鐵指，在第五波疫情下，至今已錄得約200宗個案，涉及車務員、維修工人及承辦商人員。數字未包括密切接觸者，以及大廈被圍封須強檢而未能上班的個案。港鐵又指，由於確診者持續增加，會密切注視事態發展，一旦情況惡化，影響日常營運的人手安排，或短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等。

【21:21】第五波新冠肺炎疫情大爆發，政府檢疫隔離設施嚴重不足，俗稱「樽仔」的深喉唾液樣本收集包亦「一樽難求」，不少病人既要「撲樽」檢測，卻又苦等多日沒有結果，被迫一直在家隔離未知何時結束，有劏房戶更搬上天台自我隔離，苦不堪言。有確診市民批評當局訊息混亂，拖累家人承受高風險，影響他們正常生活。

立法會議員陸瀚民接獲各區居民反映未能取得樽仔，促各區民政事務處協調派發。專家亦建議當局盡快理順核酸測試流程，包括上門供應檢測樽，避免檢測結果滯後；同時應盡快騰空社區隔離設施，收容更多新增患者，斬斷傳播鏈。

【21:04】屯門醫院公布一名70歲男病人，因快速測試呈陽性到急症室求診，約下午5時職員發現病人在未有通知下自行離開醫院。院方隨即派保安員在全院範圍及附近地區搜索及報警求助。該病人身高約1.65米，中等身材，離開急症室時身穿黑色羽絨外套及黑色長褲。院方稱非常重視事件，會全力配合警方的搜索行動。

【20:43】本港第五波疫情失控，政府多個部門亦無可避免。衞生署、知識產權署今（20日）分別有僱員確診或檢測結果初步陽性。患者工作地點同樣位於灣仔號胡忠大廈，故大廈18樓的旅遊健康中心、火葬許可證、知識產權署24樓公眾櫃檯均須暫停服務。

【20:37】醫院管理局公布，除了下午公布有14名病人離世，再多5宗早前未公布的5宗死亡個案，至今共有295名病人於公立醫院離世。

截至今日凌晨零時零分，共有3,601名涉新冠病毒病的病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局（醫管局）傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療；約2,300名病人於竹篙灣社區隔離設施隔離，大約200名病人於荃灣帝盛酒店社區隔離設施隔離；227名病人出院。

【20:33】六旬婦人居住在旺角豉油街中轉屋多年，昨日（19日）向大廈保安透露其確診消息，她指保安疑因其確診。拒絕再讓她進入大廈。她曾報警求助，惟她並非登記住戶，被逼流浪街頭，無家可歸。她最終叫救護車留院一晚過夜，今日再向朋友借錢住酒店，在下午才有得吃第一餐。她稱市建局及保安早知她入住多年，質疑如非確診，為何會在當日告知後被拒入大廈。

市建局稱高該婦人非登記住客，及單位是專屬單身男士居住，與紀錄不符。局方強調驅趕行為與她確診無關，並已安排社工跟進。

【20:04】東涌逸東（一）邨迎逸樓近日出現曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，另外上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局晚上7時30分起，將迎逸樓列為指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府目標是在明日（21日）約下午3時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時接受檢測。

【19:55】英國白金漢宮2月20日公布，現年95歲英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），所幸她症狀溫和，類似感冒，預計本週繼續履行輕巧的公務。雖然她的兒子查理斯王子與兒媳卡米拉分別在過去2週染疫，惟查理斯確診後，英女王沒出現徵狀。現在暫時未知英女王從哪感染病毒。

【19:25】第五波疫情失控，特首林鄭月娥日前公布，將參考澳門做法，要求市民進行2至3次檢測。廣州金域醫學集團的「獵鷹號」硬氣膜實驗室，亦於昨（19日）運抵本港，並於今（20日）運送至九龍公園體育館準備搭建。實驗室的設施包括試劑準備區、擴增區、樣本處理區等，每日的檢測量達8萬份。因此實驗室啟動後，金域醫學在港的每日檢測能力，能提升至20萬份。

▼2月20日 九龍公園體育館設「獵鷹號」硬氣膜實驗室▼



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【18:45】本港確診個案數字幾何式上升，至今仍未見頂，急症室、病房及社區治療設施不堪負荷，不少在醫院求診的長者未能入院。有見及此，社署將位於九龍灣彩榮路58號彩福邨、在去年12月29日落成啟用的彩榮路體育館，用作暫託中心，今日（20日）晚上起專門接收由醫院管理局轉介而正等候入院的長者。晚上7時許，記者見到彩榮路體育館主場內已擺放多張病床，床上放了社署提供的物資包，床與床之間未見有分隔用的屏幕。有工作人員將物資陸續搬入主場內，現場有警方人員協助維持秩序。

▼2月20日 彩榮路體育館暫時用作接收等候入院長者▼



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【17:33】徐樂堅提醒，如孕婦個人無任何禁忌症，接種疫苗對其有保護，亦可保護到初生嬰兒。張竹君補充，有約1.04萬人正居家檢疫。

【17:15】7間指定診所共處理約3200名病人求診，何婉霞指，個別地區個案較多，有需要時會加大個別地區的需求，而指定診所大病人都係病徵輕徵，給予緩紓病症藥物即可。

【17:05】徐樂堅表示，個案呈上升趨勢，社交距離措施在有關研判下不可能放寛，要延續，是否再收緊會有不同措施，包括可能縮短食肆堂食時間，但要留待更多數據後與政策局商量，重申現行措施是必要。

【17:00】何婉霞說，明白求診市民會覺得很辛苦及不開心，但希望市民不要將不開心情緒投放在醫護人員身上，強調由於求診人數太多，很難即時照顧所有病人需要，希望大家在此期間可抱互諒互讓精神。

【16:50】徐樂堅稱，以目前隔離設施數量，無可避免有一大分部市民，特別是輕症或無病徵需留家一段長時間，甚至可能等足14天，當局希望盡快比快速測相關市民，如１４天快測陰性情況等同康復可以離家，其等待入院或隔離措施都會取消。

【16:46】何婉霞表示，公院隔離病床使用量已達九成，何呼籲全社會支援解決危機，除了私家團隊加入，亦知悉私院在不同層面減輕壓力，局方已同各私院及私醫聯會合作，盡快落實細節，在第一至四波已和私院合作，如公私營協作，轉介病人去私院，可減壓力。未來會加強私院溝通，考慮搵私院照顧康復中的療養病人，可騰出人手和床位抗疫。

【16:44】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，再有14名染疫的病人於公立醫院離世，現時共有3,601名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，其中10多人情況危殆，數十名病人情況嚴重，有227人康復出院。另有約2,300人於竹篙灣隔離。公立醫院隔離病床使用率已達9成，為隔離病床使用率的上限，而深切治療部使用量大約為60%。

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港今日新增6,067宗確診個案，6,055宗為本地個案，而呈報數字顯示，本月15日至17日每日約有4千多宗呈報個案，18日上升至有7千多宗，至昨日錄得逾萬宗呈報個案，反映個案趨勢向上升社交距離措施有必要繼續。另外，疫情至今有超過240間院舍出現確診個案，截至昨日現時至少有197名員工以及672名院友染疫。

【16:30】衞生防護中心總監徐樂堅稱，疫情嚴峻，每日呈報本地個案有上升趨勢，各方面工作備受壓力市民憂慮，檢測方面明白市民合作願檢盡檢，過去一至兩周樣本數多，等報告檢測時間延長，市民要過幾日先收到通知，政府已陸續提升本地化驗所能力，火眼實驗室已投入運作，加上國家專家大力支援，相信短時間內可提升檢測能力，檢測時間相信可縮短。

▼2月20日 利東邨檢測站人龍等候檢測▼



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【14:50】香港大學微生物學系講座教授袁國勇帶領的研究團隊發現，新冠病毒感染可能會造成男性的性腺機能減退和生育能力下降，患者康復後依然受到影響。袁國勇提醒，在照顧康復男患者時，需注意可能會出現性腺機能減退（性慾減低）和生育能力降低的情況，接種新冠疫苗可預防這種併發症。研究結果已被接納在醫學期刊《臨床傳染病》發表。

【14:40】香港醫院藥劑師學會「Omicron疫下家長疫苗的抉擇調查」的結果顯示，僅四分一家長打算讓5至11歲子女於今年上半年接種新冠疫苗。

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，未接種疫苗的兒童感染風險高，康復後或會出現「長新冠」及「多系統炎症綜合症」後遺症。他呼籲政府需盡快增加兒童疫苗接種中心，同時提供各國兒童接種數據以釋除家長疑慮。至於坊間現時搶購口服藥，他强調預防勝於治療，口服藥不適合每個人使用，它只針對病情輕度至中度，而且有惡化風險的成人患者，兒童並不適合使用口服藥。

▼2月20日 屯門安定友愛檢測站人數不多▼



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【14:15】環境局局長黃錦星的一名司機今日進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性。該名司機會盡快按衞生署指引交回深喉唾液樣本作化驗。

該名司機負責為黃錦星擔任駕駛工作，無需與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為2月19日，即昨日仍有上班。

黃錦星已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，並會盡快交回深喉唾液樣本作化驗。為謹慎起見，黃錦星會居家工作直至樣本有化驗結果。黃錦星原定今日下午出席內地專家團會議，向專家團介紹全港污水監測計劃，現改以視像出席會議。

環境局局長黃錦星的一名司機今日進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性。（資料圖片）

【13:35】政府近日公布會在短時間內加建社區隔離設施，接收仍在社區等候隔離治療的患者。當局委託中國建築在啟德郵輪碼頭興建社區隔離及治療設施，預計設約1,000張病牀。

記者今（20日）到場直擊，有工人在寒冷天氣警告下及橫風橫雨的情況下動工，部份人指上頭要求「一個月後完工。」

2月20日、啟德郵輪碼頭興建社區隔離治療設施情況：



【13:25】衞生署公布2月19日確診大廈，共涉及3,312大幢廈，當中460幢新上榜。確診豪宅方面，有西半山的寶珊道 1 號 2 座，及馬己仙峽道的港景別墅。重災區元朗共有77棟大廈，嘉湖山莊及錦綉花園疫情持續蔓延；深水埗「納米樓」AVA61，及丰滙亦有患者。

▼2月19日 第二批內地專家抵港▼



【12:50】政府昨日下午六時起圍封沙田博康邨博達樓，因發現94宗初步陽性檢測個案和7宗檢測結果為不確定，決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日（2月21日）下午約一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【11:49】政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，自昨日下午六時半起限制在沙田禾輋邨景和樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。自今日上午約十一時十五分起，「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，共有約780人接受了檢測，當中共發現22宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月19日 沙田禾輋邨景和樓封區強檢▼



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【09:55】食物及衛生局局長陳肇始今於商台節目表示，社交距離措施無條件放鬆，港府甚至正研究進一步收緊：「仍看見部分地方較多人流，但明白有日常生活所需。」她期盼市民「靜一靜」減少外出減低人流，並盡快打針。她亦感謝中央派遣內地專家來港，分享內地成功的防控經驗，予本港流行調查趨向更精準。

▼2月19日 沙田博康邨博達樓封區強檢▼



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【09:30】勞工及福利局局長羅致光發表網誌稱，香港已進入全面作戰狀態，很多在太平盛世慣常運作模式都必須因時制宜作出調整以應當前急務，在勞福局，安老院和殘疾人士院舍是其中一個重點支援對象。他指，政府理解不少院舍正面對人手緊張情況，因此勞福局和社署採取了一系列措施支援院舍和員工，並透露在過去一個星期，安老院舍疫苗接種率略增至逾25%，政府會繼續加快為院友接種疫苗，動員組織更多醫護人員及簡化健康評估和接種流程，在未來幾星期全速提高接種率。

【08:35】呼吸系統科專科醫生梁子超指，近日有圍封強檢太廈發現逾80宗的初陽個案，加上多間安老院爆發，估計是因為當局未能及早隔離染疫人士，導致在家居、大廈及院舍內爆發，由於初發病的患者傳染性最高，他建議當局與其有序地隔離確診者，倒不如優先隔離最新確診的病人，盡快送去醫院、隔離酒店或社區醫療設施，舊個案例如已留家等候5日或以上則因傳播力已降低，可繼續留家直至檢測CT值高於33或有陰性結果。他認為應優先隔離傳播力強的新確診個案，而不是按確診次序：「如果已經留咗係屋企幾日嘅病人，已經無高傳染性，未必再需要入院或去隔離設施，留番啲位畀新發病嘅人。」

【08:15】衞生署更新家居檢疫大廈名單，共有2,131幢大廈上榜，較前一日多462幢。

元朗區繼續佔最多，有310幢。深水埗和沙田區亦是重災區，均有超過200幢。新上榜的大廈也是集中是上述三區，包括元朗溱柏第九座和深水埗宇晴軒第七座等。上述大廈有住戶為密切或次密切接觸者，分別需要家居檢疫隔離14或4日。

▼2.19 家居檢疫大廈名單▼



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▼2月19日晚上 旺角冷清如「清零」▼



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【00:01】更新強制檢測名單，多33幢大廈納入強檢公告，大部份為公共屋邨，包括東涌逸東邨多幢大廈、石硤尾邨美如樓、大埔富善邨善美樓等。

▼2.19 強檢大廈▼



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▼2.19 竹篙灣新隔離設施動工▼



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▼2月19日 第二批內地專家抵港▼



▼2月19日 沙田禾輋邨景和樓封區強檢▼

