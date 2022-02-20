封區｜博康邨博達樓揪94宗初陽延長圍封　禾輋邨景和樓22人呈陽性

政府今日（20日）表示，沙田博康邨博達樓圍封檢測行動中發現94宗初步陽性和7宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮，鑑於有極高感染風險，故延長圍封至明日（21日）下午約一時。

此外，沙田禾輋邨景和樓解封，共有約780人接受檢測，當中發現22宗初步陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約220戶，當中14戶在過程中沒人應門。



▼2月19日 沙田博康邨博達樓封區強檢▼



+ 12

沙田博康邨博達樓昨日下午6時起圍封檢測，發現94宗初步陽性和7宗檢測結果為不確定的個案，政府決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日（21日）下午約一時完成行動。

政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣，由於涉及變異病毒株以及考慮到相關感染風險，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼2月19日 沙田禾輋邨景和樓封區強檢▼



+ 2

禾輋邨景和樓發現22宗初陽個案

政府昨日下午6時半起圍封沙田禾輋邨景和樓，今日上午約11時15分完成強制檢測行動。已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府表示，共有約780人接受了檢測，當中共發現22宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。