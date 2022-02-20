袁國勇研究：男性染疫可致性慾及生育能力下降　康復後仍受影響

新冠肺炎全球肆虐，由香港大學微生物學系講座教授袁國勇帶領的研究團隊發現，新冠病毒感染可能會造成男性的性腺機能減退和生育能力下降，患者康復後依然受到影響。袁國勇提醒，在照顧康復男患者時，需注意可能會出現性腺機能減退（性慾減低）和生育能力降低的情況，接種新冠疫苗可預防這種併發症。研究結果已被接納在醫學期刊《臨床傳染病》發表。



港大微生物學系指出，早前有報道指，部分新冠肺炎患者有睪丸疼痛的情況，一項針對男性死者的屍檢也顯示，出現了睪丸炎的癥狀，但在患者的精液並不常找到病毒核酸。

倉鼠確診4日後 精子量和睪丸酮急劇下降

港大在是次研究裏，將倉鼠分為兩組，實驗組感染了新冠病毒，相比對照組的倉鼠則感染流感病毒，然後比較兩組倉鼠的睪丸和性激素的變化。

病毒由鼻腔進入倉鼠體內感染倉鼠，新冠病毒感染組的倉鼠出現了較為輕微的自愈性肺炎，可以不治而愈。但即使鼻腔感染倉鼠只能導致非重症的肺炎，倉鼠的精子數量和血清內的睪丸酮在4至7日之內急劇下降。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

確診42日後 睪丸萎縮停止生產精子

在感染42至120日後，倉鼠的睪丸萎縮，尺寸和重量下降，同時體內的性激素水平顯著降低。在顯微鏡下，可以看到睪丸出現急性炎癥、出血、曲細精管壞死和停止生產精子的現象。感染病毒後的7至120天，睪丸組織的炎癥、變性和壞死一直在持續，而Omicron 和 Delta變種病毒也能引起類似的損傷。

接種疫苗可預防睪丸損傷

對照組的倉鼠被經鼻內感染甲型流感病毒，則沒有出現睪丸感染或損傷。 同時研究顯示，接種疫苗可以預防這些睪丸損傷。