確診大廈｜增460幢元朗重災　半山豪宅寶珊道1號、港景別墅同上榜

疫情嚴峻，衞生署公布2月19日確診大廈，共涉及3,312大幢廈，當中460幢新上榜。確診豪宅方面，有西半山的寶珊道 1 號 2 座，及馬己仙峽道的港景別墅。重災區元朗共有77棟大廈，嘉湖山莊及錦綉花園疫情持續蔓延；深水埗「納米樓」AVA61，及丰滙亦有患者。



中西區有兩座豪宅上榜，分別為中半山的寶珊道 1 號 2 座，以及馬己仙峽道的港景別墅。

元朗多77幢有患者曾到訪 嘉湖山莊再多3座入榜

爆疫的元朗成為重災區，共有77幢大廈有患者，大型屋苑嘉湖山莊疫情持續擴散，蔓延至賞湖居 4 座、賞湖居 6 座及莊麗湖居 4 座；錦綉花園同樣受疫情影響，分別有紫荊西路、紫荊南路、金竹東路及H 段第二街。至於私人屋苑中，Grand Yoho 2 座及 5 座和Yoho Town 2 座、6 座、7 座及9 座均有上榜。

AVA61示範單位。（資料圖片/潘思穎）

深水埗新上榜大廈包括南昌站匯璽 7 座及「納米樓」AVA61

疫情同樣受關注的深水埗就涉及32幢大廈，分布「納米樓」AVA61、南昌站上蓋匯璽 7 座、市建局與私人發展商興建的丰滙、和傳統屋苑美孚新邨 2 期百老匯街 26-28 號。

馬鞍山多幢海景樓上榜 涉迎海·星灣御及迎海‧駿岸等

沙田區亦有40幢染疫大廈，當中有座擁無敵海景的迎海·星灣御星灣御 16 座、 25 座，及迎海‧駿岸 6 座，另外有御龍山 1座、嵐岸 1 座、銀湖．天峰 2 座等。

其餘較著名的私人樓宇，西貢區有天晉 2 期星鑽天、天晉 3 期 A 座、日出康城 LP6 1 座、日出康城首都 2 座、日出康城領都 5 座；東區有太古城天星閣、金山閣、海棠閣，以及維港頌 7 座。