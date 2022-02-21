民安隊「二哥」退休　政府招聘民安處總參事　月薪達19萬元

民安處總參事暨民安隊副處長（行動）方耀堂即將退休，公務員事務局正就民安處總參事作出招聘，職位相等於公務員首長級，月薪最高達19.6萬元，任期三年。入職條件需具備最少15年管理經驗，相等於政府或公共機構首長級職系，並擁有至少7年督導或培訓紀律部隊或輔助部隊人員經驗。



民安處總參事暨民安隊副處長（行動）方耀堂（左二）。（政府新聞網圖片）

曾任救護員 5月中開始退休前休假

據了解，方耀堂基於健康和個人理由，已於去年申請退休，今年5月中開始退休前休假。方耀堂於1986年11月加入消防處任職救護員，1989年7月獲民安處聘任為訓練主任，於2005年12月晉升高級行動及訓練主任，2016年2月晉升為首席行動及訓練主任，並於2018年7月獲聘任為民安處參事。

須最少15年管理及7年培訓紀律部隊經驗

據公務員事務局網頁顯示，保安局正就民安處總參事作出招聘，薪酬為首長級薪級表第2點，月薪179,350至196,050元，入職條件需持有由本港大學頒授的學士學位，具備最少15年管理經驗，擔任與政府及/或公共機構首長級職系相若的高層管理職位更佳，並有至少7年督導或培訓紀律部隊或輔助部隊人員或負責相關活動經驗，

民安處是保安局轄下的一個政府部門，編制人數為110人，包括一名首長級人員，其餘則為部門人員及一般職系人員，主要工作是為民安隊志願人員提供行動策劃及管制、隊員訓練、行政和後勤支援。民安處總參事會兼任民安隊副處長（行動）。