民安隊增1宗確診　為早前竹篙灣確診隊員密切接觸者　至今共2宗

政府今（29日）公佈一名民安隊隊員於27日確診新冠病毒，她是較早前（24日）於竹篙灣當值時感染的隊員密切接觸者。二人曾經在24日當值結束後一同用餐，因而被列作密切接觸者並須接受檢疫。民安隊至今共有2名隊員確診，已派員徹底清潔及消毒該兩名隊員的相關工作地方。政府稱，現時民安隊人手及檢疫中心服務維持正常。



一名曾在竹篙灣檢疫中心當值的民安隊隊員，其一名密切接觸者今同樣確診。（資料圖片）

政府今公佈，一名民安隊隊員確診，她是早前24日於竹篙灣當值確診的其中一位隊員（隊員甲）密切接觸者，經強制檢疫測試後，結果呈陽性。

她與隊員甲一同在24日結束當值後，一同用餐。她亦因此被列為密切接觸者並須接受檢疫。檢疫期間，檢測結果呈陽性。二人在24日當值後，已無在竹篙灣檢疫中心當值。

政府表示，較早前感染的隊員甲在1月23日至24日凌晨返回民安隊總部大樓執勤， 值勤前後曾使用民安隊總部大樓部分設施。該等設施納入指定強制檢測範圍，曾到過該等地點的人員須接受強制檢測，而相關人員須暫停職務至獲得檢測結果。

民安隊至今共有2名隊員確診。（資料圖片）

民安隊已派員徹底清潔及消毒該兩名隊員的相關工作地方，同時亦會與衞生防護中心保持密切聯繫，嚴格遵守並執行各項防疫措施，並提醒所有人員加倍注意個人衞生。而目前人手及檢疫中心服務維持正常。