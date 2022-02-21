疫苗通行證｜指政策阻考地產經紀牌及入超市　市民求法庭頒令撤銷

政府早前宣布將於本月24日推出疫苗通行證，繼早前有市民提出司法覆核，挑戰該政策後，再有市民於上周五(17日)申請司法覆核，要求法庭頒令撤銷疫苗通行證。該市民在申請書指，政策推出後，將無法投考地產代理牌照的考試，失去工作機會；該市民亦不能再進入街市和超市，難以購買可負擔的食物和生活必需品。
申請人為羅綺媚，答辯人為行政長官、食物及衞生局局長和創新及科技局局長。
申請人在申請書列出司法覆核的多項理據，包括實行疫苗通行證，將令申請人無法投考地產代理牌照的考試，失去工作機會；申請人亦不能再進入街市和超市，難以購買可負擔的食品和生活必需品。
此外，申請人不可進入法庭，處理沒有律師代表的訟訴。申請人亦不可再於工作地點附近的餐廳食午飯，需買外賣。惟申請人因政府推出疫苗通行證，不能在公共設施用膳。
申請人要求法庭頒令，撤銷疫苗通行證政策，以及頒發臨時禁制令，禁制答辯人在本案有結果前，執行疫苗通行證。
案件編號：HCAL151/2022
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