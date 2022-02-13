入商場2月10日起已須用安心？　大眾對執行日期理解存疑問

政府早前公佈收緊疫情措施，將宗教場所、商場、百貨公司、超級市場、街市或市集，以及理髮店或髮型屋列入《預防及控制疫病規例》「599F章」的表列處所。特首林鄭月娥周二（8日）曾表示，上述處所在2月24日開始，所有人進入時必須使用「安心出行」。警方今日（12日）在澄清網上傳言時，亦表示有關規例將於24日生效。



不過，今日不少商場已貼出告示，要求市民進入前必須掃安心出行。《香港01》向政府新聞處查詢，處方表示條例實施日期依據一份已經發佈的新聞稿為準。



林鄭月娥早前曾到殯儀館，收到安心出行提示後自行檢測。（余俊亮攝）

林鄭曾指24日起進入處所要用「安心出行」

林鄭上周二見記者公布最新收緊疫情措施，當中包括將六個地方加入「599F章」的表列處所之內，包括宗教場所、商場、百貨公司、超級市場、街市或市集，以及理髮店或髮型屋，當中宗教場所和理髮店將關閉至24日凌晨。

林鄭當時說：「換句話說，有四項於今天加入的處所毋須關閉，但到了2月24日，市民進入這些處所都要使用『安心出行』，包括商場、百貨公司、超級市場、街市或市集。」

最近網上流傳影片，稱警方在葵涌廣場和石籬商場，票控沒有使用「安心出行」應用程式而進入商場的市民。警方在Facebook澄清絕無此事，指影片內容為票控在公眾地方除下口罩吸煙或沒有合適配戴口罩的違規人士，而「599F章」相關規例即進入商場要使用「安心出行」程式「將於本月24日生效」。

新聞處：規例執行安排參照2月9日通告

於進入商場是否已經要用「安心出行」，《香港01》向政府新聞處查詢，得到回應指規例執行時間可參照2月9日的新聞公告。根據該新聞公告，行政會議的四項建議，包括將上述六大地點列為「599F章」表列處所，「日後任何人士進入這些處所均必須使用「安心出行」流動應用程式和符合「疫苗通行證」的相關要求。」，並「將於2月10日生效」。新聞公告指，由2月10日起，在仍然容許開業的D類餐飲處所先行「疫苗通行證」安排，到2月24日將擴展至其他餐飲處所和「599F章」所規管的表列處所，屆時進入指定處所人士須至少接種一劑新冠疫苗。

對於是否要使用「安心出行」，有人指是「2月10日生效」，並指商場不少商場已貼出告示，要求市民進入前必須掃安心出行。

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然而，新聞公告亦表示，「日後任何人士進入這些處所均必須使用「安心出行」流動應用程式和符合「疫苗通行證」的相關要求。」有人理解為當中的「日後」也可指2月10日未執行，而是要待「日後」執行。

也就是說，除了被關閉的宗教場所和理髮店之外，2月10日起進入所有「599F章」表列處所包括商場、百貨公司、超級市場和街市，是否使用「安心出行」存在爭議，而林鄭的說法是2月24日始執行。無論如何，到了2月24日，所有餐飲處所及「599F章」表列處所，均要使用「疫苗通行證」，即展示新冠疫苗接種紀錄，而「安心出行」程式已更新至可上載疫苗紀錄。