安心出行｜入商場須嘟？　政府澄清︰暫無限制、適時再公布

第五波疫情失控，早前政府公布將宗教場所、商場、百貨公司、超級市場、街市或市集，以及理髮店或髮型屋，納入加入「599F章」的表列處所之內，並於2月10日生效。特首林鄭月娥上周二（8日）亦曾指，所有人在2月24日起，進入上述處所時須使用「安心出行」，不過，有關資訊引起公眾混亂，周六（12日）已有不少商場已貼出告示，要求市民進入前須掃「安心出行」。

政府今日終更新同心抗疫網頁，澄清指現時沒有就上述處所，在第599F章下對營運者或使用者施加限制，將適時再公布所適用的規定。換言之，進出商場現時毌須使用「安心出行」。



▼2月13日 旺角信和中心續要求進入人士掃瞄安心出行▼



早前，政府將宗教場所、商場、百貨公司、超級市場、街市或市集，以及理髮店或髮型屋，納入加入「599F章」的表列處所之內。同時，疫苗通行證率先於2月10日，在D類食肆生效，引來公眾誤解。不少商場包括旺角信和中心，近日亦要求市民進入前須掃瞄「安心出行」。

《香港01》早前向政府新聞處查詢，是否已實施使用「安心出行」進入商場，後獲得回應指，規例執行時間可參照2月9日的新聞公告。該新聞公告表示，「日後任何人士進入這些處所，均必須使用「安心出行」流動應用程式和符合「疫苗通行證」的相關要求」，而將商場等處所納入表列處所的措施，則於2月10日生效。

政府現時仍未規定商場、百貨公司、超級市場、街市／市集等，要求市民進入前須掃「安心出行」。（政府同心抗疫網頁截圖）

政府︰現時沒有對營運者或使用者施加限制

不過政府近日更新同心抗疫網頁的《減少聚集新規定的常見問題》，在有關「商場、百貨公司、超級市場、街市／市集有何限制」的問題中，政府表示現時沒有就上述處所，在第599F章下對營運者或使用者施加限制，將適時再公布所適用的規定。

換言之，政府現時仍未規定商場、百貨公司、超級市場、街市／市集等，要求市民進入前須掃「安心出行」。

▼2月12日 旺角信和中心要求進入人士掃瞄安心出行▼



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▼2.10「疫苗通行證」率先在D類食肆推行▼

