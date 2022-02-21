抗疫小巴｜特設休息區司機毋須自行買飯　料每車日走三四轉

繼抗疫的士協助接載確診患者到指定診所後，負責送患者到社區隔離設施的「抗疫小巴」車隊今日（21日）亦開始服務，將會每日上午8時至晚上8時提供服務。公共巴士同業聯會主席黃良柏預料，每輛小巴每天約能服務三四轉，獲運輸署安排在貨櫃碼頭路4號迴旋處休息，會安排其他人買飯盒予抗疫小巴車隊司機。



200輛非專營巴士及綠色小巴加入抗疫車隊。（政府新聞處圖片）

交通航運界立法會議員易志明表示，是次抗疫小巴由消防處統籌，現提供約200輛車，包括160輛俗稱中巴的非專營巴士，及約40輛為綠色小巴，將每日早上8時至晚上8時，接送染疫市民到隔離設施，將由消防處分單到各個團隊。他指，不希望疫情惡化而需要加車，但約有需要，業界亦可加碼。

早前推出抗疫的士，業界指每名司機可有約3000元日薪，問到抗疫小巴薪酬，易志明表示，「今日唔係講錢嘅時候」，但指出抗疫小巴工時比的士長兩小時，而每程接載的行程預料亦更遠，認為首要是有足夠司機。他表示，今日特意為參與車隊噴消毒塗層，亦為小巴司機購保險，若不幸感染病毒確診會有生活補貼。香港專線小巴持牌人協會代表馬僑生則指，每程收費「仲計緊數」，指現時預算料與抗疫的士差不多。

黃良柏亦指，抗疫小巴車隊會盡快點到點，指病人由家送到隔離酒店或隔離設施，每程只會接載一個人或一家人，每次完成會盡快以1：49漂白車消毒通道和扶手，司機每日上班前要接受快速測試，每7日亦會接受一次核酸檢測，車內亦有裝設分隔設備保障司機，會盡量安排「一車一司機」。

他表示，司機每天工作12小時，會有約一小時至1.5小時吃飯，但不會讓他們穿着保護衣買飯盒，指運輸署安排了在葵涌貨櫃碼頭路4號迴旋處讓抗疫專車未有接單時停泊，會另安排同事每日在中午12時至下午3時買飯盒到場，會繼續檢討有關安排。

黃預計，每輛車每日平均可做3至4轉，換言之，每日可有600至800個感染家庭或患者可送到隔離設施。不過，他提到，過去曾接送患者到竹篙灣隔離設施後，等了3至4小時才有人接待，表示患者會事先收到消防處通知有車接送，營辦商之後會再致電確認，並在到場前幾分鐘再聯絡，期望患者盡快準備好上車，而接到患者後，司機亦會上報通知總控制，並聯絡酒店或隔離設施，以騰空人員接待，冀可加快流程。