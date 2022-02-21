抗疫的士︱上周五運作近300部的士加入車隊　協會指每日接單量增

接載新冠患者前往指定診所的「專屬的士」車隊於上周五(18日)首日運作，的士車行車主協會永遠會長吳坤成今(21日)接受港台《千禧年代》訪問時表示，現時已有近300部的士加入，過去數天每日接單量增加，運作初期配對較混亂，部分客人亦見心急，司機亦未熟習流程，現時已逐步理順。

對於網上流傳有「專屬的士」司機疑身穿保護衣聊天及如廁，憂有傳播風險，他強調正責成及跟進調查，強調有向司機提供指引。



▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼



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吳坤成指，現時已有近300部的士加入專屬車隊，過去數天每日接單量增加，由首日1400多個預約，及至第二及三日各有1800至1900個預約，實際交易亦分別有800及1300多宗。對於有報道指有乘客投訴難以預約，他則解釋指，本來設有三大預約渠道，包括政府熱線、網站及車隊熱線，但發現有不少市民雙重預約，遂已取消車隊熱線，集中由政府熱線及網站處理預約。

他續說，投入運作初期，配對較為混亂，預約人士比較心急，司機亦未熟習，現時則已見服務逐步理順。他又提醒指，司機會點對點接送預約者至診所，惟回程則需另行預約、重新叫車，他指等候時間不會太久，「一般來說十幾分鐘，視乎附近車流量。」

至於網上有人流傳，有抗疫的士司機不接客、懷疑「等收工」，或身穿保護衣聊天及如廁，憂有傳播風險，他則指有留意到相關資訊，正責成跟進調查，他強調有指引予司機遵從，另每日開工前需進行快速測試、穿妥保護衣及清潔車廂，亦有車隊經理跟進，「呢幾日情況一直理順緊。」

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