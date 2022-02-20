政圈風聲｜赴京開兩會先隔離一周　人大政協有顧慮　有人請假抗疫

全國兩會下月初在北京召開，因應本港疫情嚴峻，港區全國人大代表、政協委員近日收到通知，須提早一星期到深圳隔離，確保安全後始能前赴京城。據了解，全國政協常委周一（21日）起出發往深圳，政協委員則定於周四（24日），但多人打算向有關方面請假，原因包括健康問題、留港抗疫等，亦有人擔心經常落區工作，風險較高。



先赴深圳隔離 閉環管理

全國人大、政協會議分別於3月5日及4日在北京開幕，但香港確診個案屢創新高，港區人大、政協參與兩會安排亦有變，須提早一星期到深圳酒店隔離，全程閉環式管理，不得離開酒店房間，倘多次檢測皆呈陰性，則可於3月3日乘包機往北京開會。

據聞，新安排令不少人代政協叫苦，特別是雲集政商巨頭的政協常委，他們需周一起率先到深圳隔離，準備出席本月底的政協常委會，連同兩會會期，接近三星期的「被隔離」生活，對日理萬機的「大孖沙」而言，似乎較難適應。

不過，有港區人大代表指，一星期隔離已算是「優待」，而且香港疫情是全國最嚴重，提高防疫標準也是可以理解。亦有人透露，能否赴京要視乎檢測結果，因身兼立法會議員的人大政協，近期頻密落區參與抗疫，有一定風險，加上確診大廈已遍地開花，因此要不斷接受檢測以策安全，「未上旅遊巴（赴深圳隔離）都未確定有得去。」

鄭耀棠料續缺席兩會 李慧琼請假留港抗疫

除了疫情，亦有人以健康原因缺席兩會，其中全國政協副主席、前特首董建華繼續在家休養，料不會赴京出席下月兩會。全國政協常委、長實主席李澤鉅透露近期出現咳嗽、聲音沙啞等徵狀，檢測後呈陰性，缺席日前中聯辦主任駱惠寧召開的抗疫視像會議，據聞他可能會缺席兩會。此外，近年健康一般的港區人大代表、工聯會鄭耀棠，料繼續請假，是連續第四年缺席兩會。

全國政協委員、民建聯主席李慧琼接受查詢時表示，已向當局提出請假，希望留港參與抗疫工作，而且她身兼立法會內務委員會主席，政府引用《緊急法》處理疫情，立法會亦有角色。她說對未能出席本屆最後一次兩會感可惜，但抗疫是「壓倒一切」的任務，需有所取捨。

港區人大代表團團長馬逢國表示，個別人大已口頭通知他會請假，有不同原因，他個人爭取上京開會。