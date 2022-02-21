童樂居虐兒案｜19被告姓名准公開　4人保釋被拒　或轉介更高法院

香港保護兒童會轄下童樂居爆出虐兒事件，涉案的其中19名被告，今(21日)在九龍城法院再提訊，控方要求公開所有被告姓名，又透露警方已參閱九成檢取的閉路電視片段，案件或會轉介區域法院或更高法庭處理，現仍需時調查及索取法律意見，裁判官批准控方要求，把案押後至4月25日下午再提訊，除了4名被告不獲保釋外，其餘15人准以原有條件繼續擔保。



事件至今已有24名職員分被控，涉及39名年幼兒童。今日只有其中19名被告再提訊，他們全部被控對所看管兒童或少年襲擊罪。

未列被告姓名有誤求准公開

控方今在庭上稱，早前以英文代號代替被告姓名的做法有誤，基於司法公開（Open Justice）原則，要求公開被告的全名；同時亦要求法庭就受害兒童頒下匿名令，禁止傳媒報道受害兒童姓名及身份，兩項申請均獲批准。

涉案16名兒童1至3歲

19名被告分別為：趙詠茜(44歲)、黃潔瑩(23歲)、莊嘉宜(25歲)、李曉儀(25歲)、趙運紅(28歲)、楊淑儀(33歲)、馮鳳豪(63歲)、李慧雯(24歲)、陳麗娟(55歲)、伍家穎(45歲)、謝綉蔚(25歲)、郭愛萍(28歲)、陳玉珍(49歲)、鄧美欣(25歲)、周靈芝(28歲)、林美寶(56歲)、香詠姍(46歲)、張惠燕(29歲)，及馮凱琍(25歲)，分別報稱幼兒工作者、前幼兒工作者或兼職幼兒工作者，他們被控於2021年11月6日至12月17日期間，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」內，負有管養、看管或照顧兒童責任襲擊16名1至3歲兒童。

控方反對其中4名被告：趙詠善、莊嘉宜、李曉儀、及伍家穎的保釋。據了解，4人所涉虐兒行為及次數較嚴重。裁判官最後下令4人還押至4月25日再訊，餘下15人則可繼續擔保。

案件編號：KCCC3713、3736/2021；KCCC88、141、285、238/2022