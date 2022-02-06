童樂居案報告曝光　CCTV揭55次疑似虐兒行為　涉掌摑扭耳掟埋牆

香港保護兒童會轄下「童樂居」發生懷疑虐兒事件，至今23名院舍員工被捕，受害幼兒累積至39人，全城震驚，保護兒童會成立的獨立檢討委員會，早前向政府提交的中期檢討報告全文曝光。

報告透露，保護兒童會聘用的風險管理專家SVA僅翻看「童樂居」其中的912小時閉路電視片段，已找到至少82次可疑事件，當中55宗被界定為「紅色」級別、即被識別為虐待事件，涉及有人將幼童抬起再拋到軟墊上、掌摑懲罰、扭耳仔及以手指戳臉等。

報告又披露，現已辭任保兒會總幹事的蔡蘇淑賢向委員會承認甚少到訪「童樂居」，更從無翻看「童樂居」閉路電視片段，又對幼兒工作員未有匯報懷疑虐兒事件感到「意外」。



蔡蘇淑賢承認甚少訪「童樂居」 更從沒翻看CCTV

長達84頁的中期檢討報告，披露了獨立檢討委員會與保兒會及「童樂居」管理層會面內容。當中，現已辭任保兒會總幹事的蔡蘇淑賢向委員會表示，對「童樂居」幼兒工作員未有匯報懷疑虐兒事件感到意外，因他們全具備專業資格，而具備專業資格的人遇到懷疑虐兒事件應當匯報。

到訪前有預告 蔡蘇淑賢沒與幼兒工作員交流

蔡蘇淑賢承認甚少到訪「童樂居」，而到訪前一般會有預告，她更向委員會表示從沒有翻看「童樂居」閉路電視片段，而在「童樂居」事件曝光後，她才向社署保證會增加到訪「童樂居」次數。

蔡蘇淑賢亦向檢討委員會指未曾與「童樂居」的幼兒工作員有直接交流，出事後，她認同管理層欠缺監督技巧。她又解釋，在疫情下，原本負責監督的幼兒工作主任，需兼顧額外工作未能專注監督工作，加上義工暫停到訪，減少義工留意院舍情況機會。

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檢討報告：幼兒工作員對幼童乏關心 普遍有粗魯行為

檢討委員會報告形容「童樂居」的幼兒工作員對院內幼童缺乏關心，沒有考慮他們的感受及尊嚴，工作員更普遍對幼童有粗魯行為，報告指即使粗魯行為不一定等於虐待，但幼童必感到不適、不安甚至痛楚。

僅918小時CCTV揭82次可疑事件 55宗被界為虐待

報告披露在事發後，保護兒童會聘用的風險管理專家SVA翻看了「童樂居」的918小時閉路電視段後，發現82次可疑事件，55宗被界定為「紅色」級別、即被識別為虐待事件，另外27宗為「黃色」級別、即相關行為較輕微，但仍需進一步檢視是否屬虐待的事件。

事發地點遍佈幼童寢室、活動室、遊樂區

55宗被界定為「紅色」級別事件，40宗在「童樂居」二樓發生，事發地點遍布幼童寢室、活動室及遊樂區；另外15宗則在「童樂居」三樓發生，主要涉及幼童寢室。SVA揭發至少8種懷疑虐待行為，包括：抽住幼童衣領將幼童抬起再拋到軟墊上、扭耳仔、掌摑、大力搖晃幼童、掟去護墊牆、將剛睡醒及站起幼童推低及手指戳臉等。

社會福利署1月17日進駐「童樂居」

