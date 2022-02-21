封區｜沙田博康邨博達樓下午解封　圍封兩日發現116宗初步確診

沙田博康邨博達樓於2月19日下午6時起被圍封強檢，昨日再延長一日，終在今日（21日）下午2時解封，兩日行動中總計找出116宗初步陽性及4宗檢測結果不確定個案。政府亦指，大廈內派員到訪778戶，當中14戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。



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沙田博康邨博達樓於2月19日下午6時起圍封，昨日因驗出有多宗初步陽性個案而宣布延長圍封一日，至今日下午約2時完成強制檢測行動，並正在進行執法行動。已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，就可在提供個人資料後，經由指定出口離開。

約3620人次檢測 現116宗初陽和4宗檢測結果不確定

政府表示，兩日共兩次的強制檢測中，截至昨晚十一時，共有約3 620人次接受檢測，當中發現116宗初步陽性檢測個案和4宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府表示，已向初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

14戶沒人應門

政府派員到訪778戶，當中14戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。任何人士如未能出示檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。