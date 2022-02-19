強檢大廈｜增33大廈　東涌逸東邨5大廈上榜　鴨脷洲邨污水呈陽性

周六（19日）新增6063宗確診個案，初步確診達7400宗，再有15名病人離世。政府於晚上更新強制檢測名單，多33幢大廈納入強檢公告，大部份為公共屋邨，包括東涌逸東邨多幢大廈、石硤尾邨美如樓、大埔富善邨善美樓等。



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強檢公告列明，任何人於2月6日至19日，曾身處名單內處所超過兩小時，均需於本用月19至21日，以及22至24日，各接受一次核酸檢測。

上榜住宅中，大部份為公共屋邨，當中東涌逸東邨多座大廈上榜，包括逸東(一)邨雍逸樓、漁逸樓、清逸樓及逸東(二)邨德逸樓與悅逸樓；另外大圍新翠邨新芳樓、大埔富善邨善美樓及善群樓、石硤尾邨美如樓等。

▼2月19日 沙田博康邨博達樓封區強檢▼



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除公共屋邨外，西灣河筲箕灣道 57-87 號 太安樓、尖沙咀緬甸臺 3 號恆星樓及沙田愉田苑愉悅閣亦於周六上榜。

▼2月19日 沙田禾輋邨景和樓封區強檢▼



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另外，政府跟進污水監測呈陽性的結果，民政事務總署將由周日（20日）起陸續向葵涌石籬一邨、石籬二邨、安蔭邨、觀塘翠屏（南）邨、南區鴨脷洲邨及黃大仙慈民邨工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。