公務員染疫｜選舉事務處選舉助理 衛生署牙科醫生初陽

第五波疫情嚴峻，又有公務員中招。今日（21日）選舉事務處一名選舉助理進行新冠病毒快速測試，結果呈初步陽性。該名職員於觀塘觀塘道392號創紀之城六期2301-03室的辦事處工作，最後上班日期為本月17日。他在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩載口罩。該處的上述辦事處已於今日下午2時起暫停服務，直至另行通知。



選舉事務處一名選舉助理進行新冠病毒快速測試，結果呈初步陽性。（資料圖片）

在設隔板櫃枱會議室收選舉申報書 與公眾保適當社交距離

選舉事務處表示，該名職員平日負責在設有防疫隔板櫃枱的會議室內收取候選人或其代表人士提交的選舉申報書及資助的申索，與公眾亦有保持適當的社交距離。該處已安排與該名選舉助理一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生防護中心的指引為相關地方進行徹底清潔和消毒。

上述辦事處已於今日下午2時起暫停服務，直至另行通知。該辦事處會於門外設置臨時文件收集處，供候選人或其代表人士提交選舉申報書及資助的申索。市民如有查詢，可致電選舉事務處熱線（2891 1001）。

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