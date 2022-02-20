英女王確診新冠肺炎　本週可繼續履行輕巧公務

英國白金漢宮2月20日公布，現年95歲英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），所幸她症狀輕微，類似感冒，預計本週繼續履行輕巧的公務。雖然她的兒子查理斯王子與兒媳卡米拉分別在過去2週染疫，惟查理斯確診後，英女王沒出現徵狀。現在暫時未知英女王從哪感染病毒。



英國前一天宣布將改變防疫政策。首相府19日稱，首相約翰遜（Boris Johnson）21日將公布解除新冠肺炎確診者及密切接觸者的隔離要求，作為「與病毒共存」的計劃之一，令英國成為首個准許染疫人士毋須隔離的歐洲國家。

家人相繼染疫

就在6天前，英國克拉倫斯宮（Clarence House）14日確認，王儲查理斯（Prince Charles）的妻子卡米拉（Camilla, Duchess of Cornwall）確診感染新冠肺炎。在此之前4天前，查理斯確診染疫。

克拉倫斯宮10日公布，現年73歲王儲查理斯第二度確診感染新冠肺炎。卡米拉在丈夫確診後有進行病毒檢測，結果呈陰性，她之後有出席3個公開活動。

圖為英國康沃爾公爵夫人卡米拉2022年2月10日探訪位於倫敦西部的一個協助性侵受害人設施。當天早上她的丈夫、王儲查理斯二度確診新冠肺炎，她在病毒檢測結果呈陰性後繼續訪問行程。4天後的2月14日，卡米拉亦確診新冠肺炎。（AP）

查理斯確診前兩天，曾與其母英女王會面。英國廣播公司（BBC）14日引述王室消息稱，英女王沒出現徵狀。

克拉倫斯宮在Twitter發文，查理斯王子10日早上確診，目前正在隔離中，他已取消原定的探訪活動。

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible. — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022

這次是查理斯第二次確診，在疫情初期的2020年3月時，他曾宣告染疫，之後康復，當時王室指他症狀輕微，照常在家工作。根據目前的防疫規定，查理斯需要自我隔離十天，但如果他在第五及第六天的病毒檢測呈陰性，就可以提早結束隔離。

據英媒報道，查理斯與妻子卡米拉均已接種第三劑疫苗。