Omicron入腸導致「6隱藏症狀」　病毒在長新冠患者腸道長期殘留

英國倫敦大學國王學院遺傳流行病學教授斯佩克特（Tim Spector）稱，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變異病毒株Omicron（奧密克戎）可能會在腸道停留，導致病人出現6種有關症狀，包括噁心、腹瀉、嘔吐、腹痛及、胃灼熱及腹脹。



斯佩克特也領導「佐伊新冠肺炎病徵研究」，它開發的「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）的應用程式（App），蒐集、統計病人症狀。

ZOE將腹瀉列為新冠肺炎的一般症狀，但將其描述為「鮮為人知」的症狀。

網站解釋說：「由新冠肺炎引起的腹瀉類似於您可能因普通腸胃疾病（如輪狀病毒或諾如病毒）而引起的胃部不適。」它補充說：「我們認為新冠肺炎會導致腹瀉，因病毒可侵入腸道細胞並破壞其正常功能。」

ZOE稱這一種罕見的新冠肺炎症狀，但仍會影響那些被感染的人。它指出：「與新冠肺炎相關的腹痛是腹部中部的全範圍的疼痛。您可能會感到腹部周圍疼痛。」

ZOE稱，病人最有可能在生病的開首數天出現這種症狀。這可能意味着病人在有腹痛之前甚至可能沒對檢測呈陽性反應。

英國新冠肺炎疫情：圖為1月21日，一名女子在倫敦街頭走過。（AP）

史佩克特稱，Omicron病毒最終可能停留在病人的腸道，這意味着，當人們感染Omicron並出現前述6種腸道症狀時，他們的檢測結果或呈陰性，因鼻子或口腔中驗不出Omicron。

他解釋說：「我們知道這種病毒試圖進入口腔或鼻子，並出現在呼吸系統或肺部，它有時也會進入腸道。」

他稱目前在「長新冠」（Long Covid）病患腸道中，已發現病毒長期殘留的蹤跡。

他稱：「我們知道這種病毒會走到身體的不同部位，Omicron或其他變異病毒株可能會攻擊腸道」。他稱，僅以鼻咽拭子來檢驗人是否確診，可能會漏掉很多個案。

ZOE最新公布在英最常見的20種症狀排行榜，除了鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨是最常見的5種症狀外，「下背痛」及「盜汗」是最新進榜。