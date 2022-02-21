疫苗通行證｜周四正式實施　逐項解構細節　入商場買外賣有豁免？

「疫苗通行證」將於本周四(24日)起實施，適用於食肆、商場、街市及百貨公司等多個表列場所。12歲以上市民進入上述場地前，必須最少已接種一劑疫苗，及出示電子或紙本針卡。《香港01》整理相關資訊，供讀者參考。



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Q：「疫苗通行證」具體情況，包括實施日期、使用年齡及要求？



A：「疫苗通行證」將於本周四起實施，12歲以上市民進入表列處所，必須最少已接種一劑疫苗。但市民是否需展示疫苗紀錄，則視乎該處所性質，如屬食肆，則需主動展示針卡方能進入，負責人亦有責任查核；至於商場、百貨公司、超市及街市，負責人需於出入口標明屬相關處所，顧客毋須主動展示「疫苗通行證」，但需隨身攜帶，執法人員會隨機抽查。

Q：「疫苗通行證」適用處所，及其豁免情況？



A：適用於食肆、超市、商場、百貨公司、街市及599F章下表列處所，因健康理由持有豁免證明書則屬例外；另當局亦以行政指令於學校、公營機構或政府辦公室、公營醫院、殘疾人士及安老院舍實施，現階段公營醫院求診或陪診人士、中小學生、或政府辦事處服務使用者暫時豁免。

Q：如何展示疫苗通行證？



A：出示電子或紙本針卡均可。市民可透過「智方便」或「醫健通」取得電子針卡，將針卡二維碼存放於手機相簿，亦可匯入「安心出行」。至於豁免證明書，亦可匯入「安心出行」。

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Q：入住酒店或賓館人士，有接種疫苗要求嗎？



A：酒店及賓館非納入「疫苗通行證」範圍，但如需進入酒店及賓館內的食肆或場地，則需使用「疫苗通行證」。但酒店及賓館員工則必須已接種疫苗。

Q：途經商場歸家或上班，但未有接種疫苗或出示「疫苗通行證」，屬於違法嗎？



A：法例上容許豁免，但需有合理性。

Q：「疫苗通行證」其餘豁免情況？



A：前往商場診所求診、買外賣或提取外賣亦屬豁免範圍。港府早前亦表明，政府服務、參與法律程序等情況，同獲豁免。

Q：處所負責人如何確保顧客或市民進入前具備「疫苗通行證」？



A：現行要求下，主要分為主動查核及被動查核。前者主要是食肆，後者則適用於商場、百貨公司、超級市場、街市或市集等。

食肆：處所須下載或更新由政府開發的「驗證二維碼掃瞄器」應用程式，市民以安心出行掃描，自動顯示打針記錄，當其向處所反掃，將會帶有聲響，處所亦會獲得其加密紀錄，倘市民持有豁免證明，其聲響亦會不同。至於無針卡人士，其二維碼則會顯示為紅色，亦有指定的反掃聲響，向處所負責人作出警示。假設個別顧客違規進入，其本人將需負刑責；處所如已盡責檢查，則不涉處分。

商場、百貨公司、超級市場、街市或市集等：顧客毋須主動展示「疫苗通行證」，但處所負責人需確保員工已接種疫苗，另需於出入口張貼標示，展示其屬於「疫苗通行證」場所。當局又表明，考慮稍後要求有關處所作主動檢查，但現階段仍以被動為主。

Q：借用他人針卡是否犯法？



A：當局指，使用他人紀錄與行使虛假文書相類似，過往亦有執法，呼籲市民自律。執法人員可行使權力，向有關人士索取身份證明文件判斷及跟進。借針卡者則需視乎其是否蓄意或遭盜用。

Q：12歲以下兒童是否毋須以「疫苗通行證」進入相關處所？



A：現階段至今年6月30日止，12歲以下兒童，毋須使用「疫苗通行證」。但當局指，明白小童接種率未來亦見重要，未來或因應疫情將其納入適用範圍。

Q：「疫苗通行證」是否可保障私隱？



A: 處所以「驗證二維碼掃瞄器」存取的資料只儲存31日，並會自動加密，處所負責人未能讀取「疫苗通行證」持有人身分，僅得相關部門包括衛生防護中心可透過一次性密碼讀取資料，供感染個案追蹤工作。

(資料來源：2月21日港府「疫苗通行證」記者會)